體育政策執行亮點 經費與規律運動人口上升

照片來源：教育部體育署新聞稿

教育部體育署102年掛牌成立，即結合國內外體育運動學者專家完成撰擬並公布《體育運動政策白皮書》，形塑102年至112年國家體育運動「健康國民、卓越競技、活力臺灣」新願景，執行至今，政府體育運動經費倍增，學生體適能表現及全民規律運動人口逐漸上升，國內運動產業蓬勃發展，相關硬體建設日趨完善；另外選手於各級國際賽事屢獲佳績，且我國人士在世界體壇上地位愈發重要，輔導及帶動臺灣成功辦理各項重大國際賽事，體育運動施政成效斐然。

體育署表示，體育運動經費預算編列從102年新臺幣(以下同)71億元成長至108年132億元，幾乎增加近1倍；學生體適能表現四項均達中等以上比率提升至60.38%；規律運動人口比率，102年為31.3%，至107年已達33.5%；102年整體運動產業生產總額為1,290億元，成長至105年1,417億元。參加國際正式競賽獎牌數，102年至107年止總計獲得925面，其中金牌計351面。輔導我國籍人士擔任國際體育組織重要職務，從102年150個席次至108年達195席次；102年至108年8月止，輔導各協會辦理國際賽事累計達735項次，更成功辦理2017年世界大學運動會；補助興建30座國民運動中心、自行車道串連建設達2,046公里。呈現近7年來我國體育運動的蓬勃發展。

體育署同時指出，體育可充分展現我國軟實力，提高國際能見度，為實現總統體育政策及《體育運動政策白皮書》願景，體育署透過修法、增加預算編列及研訂執行計畫措施等，來實踐跟推動體育運動政策。政策與經費的支持是臺灣體育向前的動力，體育署從全民運動及運動產業的推動，打造人民健康、幸福的運動生活；以強化參加國際競技賽會、培育潛力選手、提升運動科學支援體系，厚植各級運動代表隊，躍升國際競技實力；積極輔導我國籍人士擔任國際體育組織重要職務，辦理國際賽事，形塑臺灣品牌，建構APEC體育政策網絡平臺，以開拓嶄新國際體育交流領域，提高我國能見度與國際影響力，邁向國際。未來期許體育運動帶領國人走向幸福生活，引領國家走進國際。