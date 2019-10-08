體操》世錦賽大豐收 一舉奪下5席東奧門票

我國競技體操代表隊於「2019年第49屆斯圖加特世界競技體操錦標賽」(以下簡稱2019世錦賽)表現出眾，一舉斬獲5席東京奧運資格。首先由丁華恬選手以女子全項資格賽取得女子1席參賽資格，隨後男子成隊於團體資格賽最終排名第8，順利再取得男子4席參賽資格，達到本屆賽前設定的主要目標，也是臺灣體操睽違55年，再次以成隊重返奧運殿堂。截至今(8)日止，我國取得2020東京奧運參賽資格人數加上體操後已達17席。

我國男子成隊近年不斷創下佳績，先於2018年雅加達-巨港亞運取得團體史上最佳成績第4名的成績，後於今(108)年烏蘭巴托亞錦賽取得亞錦賽首面團體獎牌男子成隊的銅牌，接續更於拿坡里世界大學運動會取得世大運體操首面團體獎牌男子成隊的銀牌。

本次2019世錦賽競技體操男子代表隊由李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然及游朝偉選手組成，5位選手都輪流參與過前段所列賽事，於本次比賽各項目也皆有穩定的發揮，其中又以李智凱選手於拿手的鞍馬項目取得14.966的高分；蕭佑然選手也有14.683的好表現，分別於鞍馬資格賽中排名第3及第6，表現不俗；唐嘉鴻選手於單槓項目也發揮水準，拿下14.933的高分，於單槓資格賽中排名第1。男子成隊在6個項目共累計250.093分，排名第8，創下我國史上世錦賽團體最佳成績，也首次闖入團體決賽。體育署表示，期許選手於10月13日男子團體決賽時，能繼續維持優秀的表現，創造佳績。

拿下女子參賽資格的丁華恬選手，於2018年世界競技體操錦標賽曾取得平衡木項目第10名，創下我國女子最佳成績外，今年6月在烏蘭巴托亞錦賽平衡木取得我國參加該項目的首面金牌。蔡總統知悉選手傑出表現後，7月前往新北市三重區訪視時，也至選手家給予嘉勉祝賀；當天除鼓勵選手持續進步，爭取更好的成績外，也請體育署盡力給予協助，讓有實力的選手在明(109)年有機會代表臺灣參加東京奧運，並與丁華恬選手相約於東京奧運後的代表團晉見時再相見。丁華恬選手本次也不負所望，於世錦賽再次以優異的表現證明自己。

教育部體育署表示，體操運動是我國競技運動重點發展的運動種類之一，體育署除將賡續輔導中華民國體操協會擬訂長期培育計畫，持續推動培育優秀或具潛力運動選手，建立我國體操奧亞運國家代表隊接班梯隊外，後續亦將偕同體操協會及國訓中心等相關單位，配合教練團備戰奧運期間訓練規劃，全力支援各項訓練所需資源及提供更優質競賽及訓練環境，以提升培訓效益，協助選手在明年2020東京奧運舞臺上獲得優異成績，為自己和國家爭取最高榮耀。