Atalanta – Inter Milan dalam 90 detik

Inter Milan gagal membawa pulang poin penuh dan harus puas menerima hasil imbang setelahan ditahan tuan rumah Atalanta dengan skor 0-0, Minggu (15/4) dini hari WIB tadi.

Dalam lanjutan Serie A pekan ke-32 semalam, Inter yang bermain dengan kekuatan penuhnya justru sempat dibuat kerepotan lantaran mendapat tekanan beruntun dari tuan rumah.

Tim asal kota mode tersebut digempur lewat 11 tendangan yang dilepaskan para pemain Atalana di sepanjang babak pertama, namun mereka beruntung karena tidak ada yang berhasil mengoyak gawang Samir Handanovic.

11 – Inter have conceded 11 shots in this first half, a negative record for them in a single Serie A match this season. Suffering.#AtalantaInter

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 14, 2018