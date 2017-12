လူမႈကြန္ယက္ က ပို႔စ္ေတြ အားလံုးကို ရွင္းလင္းခဲ့တဲ့ ဟာမီလ္တန္

ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္း ခ်န္ပီယံ ဟာမီလ္တန္အေနနဲ႔ ယခုတစ္ပတ္ အေစာပိုင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ Instagram မွာတင္ထားခဲ့တဲ့ ပို႔စ္ေတြ အားလံုးကို ဖ်က္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဟာမီလ္တန္ဟာ ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မွာ တူျဖစ္သူ မင္းသမီး ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ထားတာကို ေအာ္ဟစ္ခဲ့တဲ့ ပံုစံဗီဒီယိုကို အေပ်ာ္တင္ခဲ့ေပမယ့္ ေ၀ဖန္သူေတြက ဟာမီလ္တန္ကို လိင္ခြဲျခား ဆက္ဆံသူဆိုၿပီး ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ရဲ႕တြစ္တာ အေကာင့္မွာ ျပန္လည္ေတာင္းပန္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဟာမီလ္တန္ဟာ follower ၅.၇ သန္းရွိေနတဲ့ သူရဲ႕ Inatagram အေကာင့္မွာ ရွိတဲ့ ပို႔စ္ေတြအကုန္လံုးကို ဖ်က္ပစ္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

If wearing a dress makes your nephew happy @LewisHamilton what’s the problem? Why humilate him? He’s happy and not causing anyone any trouble. I was shamed like this throughout my childhood and wish people would just chill the hell out about gender and focus on stuff that matters

— Paris Lees (@parislees) December 26, 2017