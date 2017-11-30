「矛盾對決」華迪爾與咸美頓

同樣都是四屆世界冠軍，華迪爾與咸美頓無疑是現今F1一級方程式最頂尖的車手。

於今年賽季，兩位車手上演一場精彩的爭冠歷程。

當代F1鶴立雞群的兩人，技術與心理質素同樣地出色。然而，當離開賽道，他們私下卻擁有截然不同的性格。

華迪爾作風低調，正如他有一次接受一級方程式官方網站訪問時表示：「我享受一級方程式帶給我的『粉絲』和歡呼，但事實上我希望大家尊重我是一個比較內向低調的人。」

現時只有兩位F1一級方程式車手沒有自己的社交網站帳號，華迪爾就是其中一位（另一位是雷干倫），而這位德國車手亦承認不太喜歡與一眾車迷自拍，比較喜歡簽名給他們。

雖然已多次被外界拍攝到他與妻子漢娜(Hanna Prater)出雙入對，但每當記者問及有關感情上的問題時，華迪爾總是禮貌地拒絕回答。

家庭方面，華迪爾也是三緎其口。有傳他有兩個女兒Emilie與Matilda，但有關傳聞從來都不會得到他本人的親口確認。

休季時，華迪爾便會「歸去來矣」，退隱位於瑞士蘇黎世的田園，靜靜準備新一季賽事。

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華迪爾曾經向《電報》透露：「我只是個正常人，也許我的職業非常特殊，但我從小便愛上賽車。時間有限，所以我會選擇將時間留給我的家人、我的朋友。」

「我不想過繁囂的生活，反而只要靜靜地陪著我的朋友，渡過一個美妙的黃昏，這樣我已經很滿足。」

另一方面，咸美頓則過著完全不同的人生。「黑帝」可謂F1界的「社交網站王」，現時他在Twitter, Facebook與Instagram已累積1450萬個「粉絲」。

從他不同社交網站帳號上可見，這位今季世界冠軍經常去到不同國家，與世界上不同界別的名人出席大小活動。

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我們可以看到，咸美頓會邀請他的名人朋友去觀賞他的賽事，被「黑帝」邀請過的名人包括Mo Farah, Venus Williams, Mariah Carey與Rita Ora。

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而他也會帶他的家人觀賞他的賽事，於傳媒面前亦從來都不抗拒談起他的家庭。

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「花花世界太過美」，可想而知咸美頓都不是全心全意專注在賽車事業上。

這樣看似「不專業」的態度當然惹來外界批評，但「黑帝」霸氣回應：「有些人經常會批評我，經常都去旅行、派對，但我又經常贏出比賽。不要去判定我有甚麼可以做，有甚麼不可以做，我就是我。我可能會在一星期內出現在十個國家，但回到賽道上我總是能夠勝出。」

而平治車隊的老闆禾夫(Toto Wolff)則表示無意控制咸美頓的個人生活：「如果你愈想控制咸美頓，只會限制了他的表現。一個傳統車手也許有一個既定的形象，但這絕對不是咸美頓。」

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生活性格上截然不同的兩個車手，卻擁有同樣頂尖的賽車技術。可以預言的是，「低調」與「外向」下個賽季同樣都會鬥得燦爛。各位車迷，你地又會支持哪一位？