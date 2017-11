ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္တိုုက္စစ္မွဴး ေအာင္သူရဲ႕ ၂၀၁၈ အလားအလာ

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ကစားသမား ေအာင္သူဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုုင္ငံမ်ားမွာ ရွိတဲ့ ကလပ္အသင္းမ်ားကိုု သြားေရာက္ကစားဖိုု႔အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုုးအခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္းနဲ႕အတူ ေျခစြမ္းေတြ ျပေနသလိုု ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း အေကာင္းဆံုုးေျခစြမ္းေတြနဲ႔ အာဆီယံႏိုုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ ကလပ္အသင္းေတြရဲ႕ မ်က္စိက်ျခင္းကိုု ခံေနရတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္သူရဲ႕ လက္ရွိေျခစြမ္းဟာ အေကာင္းဆံုုးအေျခအေနမွာ ရွိေနၿပီး ေနာက္ထပ္ႏွစ္မ်ားစြာအထိ အာဆီယံမွာ ထြန္းေတာက္မယ့္လူငယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုုင္တဲ့ ေျခစြမ္းေတြကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ထားပါတယ္။

ဆီးဂိမ္းမွာ ေျခစြမ္းျပခဲ့တဲ့ ေအာင္သူ႔ကိုု ေတာ့ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုုနီးရွား၊ ထိုုင္း၊ မေလးရွားစတဲ့ ႏိုုင္ငံမ်ားမွာ ရွိတဲ့ ကလပ္အသင္းမ်ားအေနနဲ႔ ေခၚယူဖိုု႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကတာကိုုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ေအာင္သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီႏိုုင္ငံမ်ားမွာ သြားေရာက္ကစားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ယခုုထက္ေကာင္းတဲ့အေျခအေနေတြကိုု ပိုုမိုုပိုုင္ဆိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ မဟုုတ္ ဂ်ပန္ (သိုု႕) ေတာင္ကိုုးရီးယား စတဲ့ အာရွႏိုုင္ငံႀကီးေတြကိုု သြားေရာက္ကစားမယ္ဆိုုရင္လည္း ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏိုုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာႏိုုင္ငံနဲ႔ အနည္းငယ္ေ၀းကြာေနတဲ့အတြက္ အာဆီယံေဒသတြင္းက တစ္သင္းသင္းကိုု ေရြးခ်ယ္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္လည္း မွန္ကန္တဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုုပါပဲ။

ေအာင္သူဟာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ FIFA U20 World Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေျခစြမ္းျပလာတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေတာ့ကမာၻ႕အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမွာ လွပတဲ့ သြင္းဂိုုးတစ္ဂိုုးနဲ႔အတူ ဆက္တိုုက္ေျခစြမ္းျပလာတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

Aung Thu in action in New Zealand.

ေအာင္သူဟာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွာ သြင္းဂိုုး (၈) ဂိုုးသြင္းယူႏိုုင္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ သြင္းဂိုုး (၄) အထိ သြင္းယူခဲ့ၿပီးေတာ့ အာဆီယံကလပ္အသင္းေတြရဲ႕ မ်က္စိက်ျခင္းကိုု ခံရတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

စင္ကာပူကလပ္ဘလက္စတီးယားအသင္းအေနနဲ႔ ကေတာ့ ျမန္မာကစားသမား (၃) ဦးကိုု ေခၚယူထားဖူးတဲ့ သက္ေသသာဓကေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလိုု႔ ေအာင္သူကိုု ရဖိုု႔အတြက္ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ ရွိတဲ့ကလပ္အသင္းေတြက ၾကိဳးစားေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အာဆီယံေဒသတြင္းက ကလပ္တစ္သင္းသင္းကိုု ေရြးခ်ယ္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္လည္း ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုုပါပဲ။