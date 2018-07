Wozniacki frustrasi tersingkir dari Wimbledon

Kejutan terjadi pada sektor tunggal putri turnamen tenis Grand Slam Wimbledon 2018. Petenis nomor dua dunia asal Denmark, Carolina Wozniacki, tersingkir pada kedua pada Rabu (4/7/2018). Si cantik ini kalah 4-6, 6-1, 5-7 dari pemain Rusia, Ekaterina Makarova.

Wozniacki mengaku frustrasi. Peraih gelar Australian Open 2018 ini pun gagal menambah koleksi grand slam dan hasil ini menjadi yang terburuk karena tahun lalu dia sempat bertahan hingga babak keempat.

“Saya sudah melakukan segalanya yang saya bisa. Ini membuat frustrasi karena saya merasa bisa melaju dan melakukan sesuatu yang lebih baik di sini,” kata pemain 27 tahun ini seperti dikutip dari BBC.

*Another* big upset at #Wimbledon as Caroline Wozniacki falls to @katemakarova1 😮 pic.twitter.com/RHbtRcB6R0

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2018