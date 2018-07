Kevin Durant beri indikasi bertahan di Golden State

Bintang Golden State Warriors, Kevin Durant, memberikan indikasi bertahan bersama tim tersebut pada NBA musim 2018-2019. Dia menepis spekulasi akan hengkang pada akhir musim ini.

Rumor Durant akan meninggalkan Golden State muncul lantaran dia akan segera berstatus bebas transfer alias free agent. Pasalnya, hingga kini Durant belum mendapatkan perpanjangan kontrak.

Tak ingin isu tersebut berkembang bak bola liar, Durant memberikan klarifikasi. Sang pemain menegaskan bahwa dirinya masih ingin bertahan bersama Golden State pada musim mendatang.

“Semuanya, uang dan barang memang harus dicari, kontrak juga demikian, tetapi saya berencana untuk tetap di sini,” ucap Durant seperti dikutip dari ESPN.

“Saya sudah mengatakannya sejak awal, saya tidak punya rencana lagi tetapi saya berkompetisi di NBA dan semuanya bisa terjadi.”

Musim lalu, Durant sudah menandatangani kontrak baru selama satu tahun dengan nilai 25 juta dollar AS atau sekitar Rp 349,60 miliar. Langkah tersebut terbilang tepat karena dia di ambang gelar juara NBA 2018.

Golden State bertemu Cleveland Cavaliers pada final NBA 2018. Durant dan kawan-kawan hanya memerlukan satu kemenangan lagi untuk mempertahankan gelar juara karena sudah unggul 3-0 dalam final yang menggunakan sistem the best of seven.

Durant, yang menempati posisi forward, sudah mendapatkan satu cincin juara NBA dan sebuah gelar MVP Finals. Dua gelar prestisius itu dia raih pada tahun lalu.