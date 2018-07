Kobe Bryant bicara tentang masa depan LeBron James

Mantan bintang Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, memberikan komentar soal masa depan LeBron James, yang ditengarai akan berstatus free agent alias bebas kontrak. Ini karena sampai sekarang James belum memperbarui kontrak dengan Cleveland Cavaliers.

Menurut Bryant, James harus mengambil langkah untuk meraih kemenangan. Sejauh ini, tambah Byrant, yang sepanjang kariernya meraih lima gelar NBA bersama LA Lakers, James sudah berjuang sangat keras.

Masa depan James menjadi obyek pembicaraan setelah dia gagal membawa Cavaliers juara NBA 2018. Ambisi Cavaliers dijegal oleh Golden State Warriors yang menyegel gelar tersebut setelah menang 4-0 dalam partai final yang menggunakan format the best of seven.

“Saya ingin mengatakan bahwa dia bekerja terlalu keras. Dia sebenarnya tak perlu melakukan hal itu,” ujar Bryant ketika ditanya soal keputusan James menjadi free agent.

Bryant pun menegaskan bahwa warisan hanya dibangun di atas prestasi. Dalam hal ini, James harus bisa meraih banyak gelar juara.

“Semua hal yang saya pikirkan sewaktu masih kecil adalah memenangkan gelar juara, itu yang saya pikirkan. Itu yang membuat saya menghargai Michael (Jordan), Larry Bird, Magic Johnson. Ini hanya soal menjadi juara.”

“Sekarang, semua orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai nilai dan hal itu tak masalah. Saya hanya mengatakan kepadamu bagaimana saya memberikan nilai untuk diri sendiri.”

“Jika saya adalah Bron (LeBron James), Anda harus mencari cara untuk menang (juara). Ini bukan tentang narasi. Jika anda ingin memenangkan kejuaraan, anda harus mencari caranya.”

Bryant meraih lima gelar juara dalam 20 kariernya bersama LA Lakers. Meskipun dirinya tak pernah meninggalkan tim, Bryant meminta dijual pada 2006 agar menemukan situasi yang lebih baik untuk meraih sebuah gelar.