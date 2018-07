Lorenzo raih pole position GP Catalunya

Pebalap Ducati, Jorge Lorenzo, merebut pole position MotoGP Catalunya. Dia menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di Sirkuit Catalunya, Sabtu (16/6/2018), sehingga berhak start dari posisi terdepan pada balapan hari Minggu (17/6).

Sementara itu pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang harus berjuang dari kualifikasi 1 (Q1), membuat kejutan. Dia berhasil menempati peringkat kedua, disusul rekan setim Lorenzo, Andrea Dovizioso, yang melengkapi komposisi grid pertama.

Marquez harus melalui Q1 karena gagal masuk 10 besar hasil kombinasi FP1-FP3. Dalam kualifikasi ini, dia menjadi pebalap tercepat dengan waktu putaran 1 menit 39,217 detik, disusul pebalap tim LRC Honda, Takaaki Nakagami, dengan catatan waktu lap 1 menit 39,663 detik.

Alhasil, Marquez dan Nakagami lolos ke kualifikasi 2 (Q2) bersama 10 pebalap lainnya yang sudah lolos otomatis. Pada Q2, Lorenzo menjadi yang tercepat dengan catatan waktu terbaik 1 menit 38,680 detik.

