Rossi pecahkan rekor 5.000 poin MotoGP

Pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, naik podium nomor tiga ketika melakoni seri keenam MotoGP 2018 di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu (3/6/2018). Dia finis di belakang dua pebalap Ducati, Jorge Lorenzo dan Andrea Dovizioso, yang berturut-turut di posisi pertama dan kedua.

Rossi start dari posisi terdepan setelah menjadio yang tercepat pada kualifikasi sehari sebelumnya. Sempat mendapat ancaman serius dari Andrea Iannone, Alex Rins dan Danilo Petrucci, Rossi akhirnya mengamankan posisinya di peringkat ketiga.

The crowd go wild as @ValeYellow46 takes to the podium 🇮🇹 #ItalianGP pic.twitter.com/RJy28nRRVX

Alhasil, The Doctor mendapat tambahan 16 poin, yang membuat dia naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan total 72. Peraih sembilan gelar juara dunia ini hanya tertinggal 23 poin dari pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang berada di puncak.

Di sisi lain, pencapaian Rossi di Mugello ini membuat dia mencetak sejarah. Sosok berusia 39 tahun tersebut menjadi pebalap pertama yang bisa meraih 5.000 poin dalam ajang MotoGP.

Another record for The Doctor 👏

The first rider to 5,000 points in MotoGP.

G O A T 🐐 pic.twitter.com/BUWHQDuao5

