Hamilton kalahkan Verstappen untuk juara GP Prancis

Pebalap Mercedes, Lewis Hamilton, tak terbendung dalam balapan Formula 1 (F1) GP Prancis di Sirkuit Paul Ricard, Le Castellet, Perancis, Minggu (24/6/2018). Sang juara bertahan menjadi pemenang pada seri kedelapan F1 musim 2018 ini.

Hamilton, yang memegang pole position, mengalahkan pebalap Red Bull Racing, Max Verstappen, dan jagoan Ferrari, Kimi Raikkonen. Dua rivalnya itu berturut-turut finis di urutan kedua dan ketiga.

Balapan ini pun diwarnai insiden pada lap pertama. Rekan setim Hamilton, Valtteri Bottas, yang start dari posisi kedua, mengalami nasib sial karena bagian belakang mobilnya ditabrak pebalap Ferrari, Sebastian Vettel, saat melewati tikungan 1.

Ini membuat mobil dua pebalap itu mengalami kerusakan. Ban mobil Bottas pecah sedangkan sayap depan Vettel rusak parah. Alhasil, mereka harus masuk pit stop untuk memperbaiki mobil, sebelum melanjutkan balapan.

Akibat insiden ini, Vettel mendapat penalti lima detik. Pebalap asal Jerman tersebut dinyatakan bersalah karena menjadi penyebab kecelakaan.

Sejak start, Hamilton memperlihatkan dominasinya. Dia unggul jauh atas Max Verstappen, Carlos Sainz Jr (Renault) dan Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) yang membuntutinya. Lantaran unggul 20 detik atas Verstappen, Hamilton masih tetap berada di posisi terdepan saat keluar dari pitstop usai mengganti ban pada lap ke-34.

Persaingan ketat terjadi dalam perebutan posisi ketiga antara Ricciardo, Vettel dan Raikkonen. Namun Raikkonen, yang menggunakan ban supersoft, akhirnya naik podium tersebut.

Usai GP Prancis, para pebalap akan bertarung di Red Bull Ring, Spielberg, Austria. GP Austria ini digelar pada 29 Juni-1 Juli 2018.

🏁 CLASSIFICATION (RACE FINISH) 🏁

A controlled race from Hamilton and the 26th different circuit where he’s won!#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/EAr0dCXJ5f

— Formula 1 (@F1) June 24, 2018