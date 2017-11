Marquez giành pole trước thềm chặng đua cuối cùng

Tay đua đang dẫn đầu cuộc đua vô địch Marc Marquez sẽ bắt đầu cuộc đua MotoGP cuối cùng của mùa giải ở Valencia từ vị trí pole mặc cho có một pha té ngã trong những phút cuối của phiên phân hạng.

Tay đua Honda, Marquez, chỉ cần về đích thứ 11 trong cuộc đua định đoạt danh hiệu này là đủ để đảm bảo chức vô địch thứ của anh, và anh đã tự tạo ra cơ hội tốt nhất để hoàn thành điều đó.

Tay đua người Tây Ban Nha đã sớm đạt tốc độ tốt với thời gian 1 phút 30.424 giây, trước khi cải thiện thành tích lên 1 phút 29.897 giây sau phiên chạy đầu tiên.

Thành tích đó cuối cùng vẫn đủ tốt để giành pole, bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ từ các đối thủ của anh trong suốt phiên chạy.

Quan trọng hơn là đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch với anh – Andrea Dovizioso của Ducati – chỉ đạt được vị trí xuất phát thứ chín.

Marquez có thể đã cải thiện hơn nữa thời gian của mình, nhưng anh đã bị trượt lốp trước tại khúc cua T4 vào vòng đầu tiên của lần chạy thứ hai.

Tay đua Tech3 Yamaha, Johann Zarco, sẽ xếp thứ hai trên đường đua sau khi kết thúc 0.349 giây phía sau Marquez .

CRASH for Marc Marquez at Turn 4! That's #Q2 over for him. All eyes on Dovizioso now in 9th place. #MotoGP #ValenciaGP #FinalShowdown pic.twitter.com/1qsMVXEhLH — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) November 11, 2017

Zarco đã đánh bại Andrea Iannone của Suzuki ở vị trí thứ ba với vòng đua này, trong khi Jorge Lorenzo của Ducati sẽ bắt đầu từ vị trí thứ tư.

Lorenzo dường như đã có tốc độ tốt để cạnh tranh với Marquez, tuy nhiên anh đã ngã vào giai đoạn cuối của lần chạy đầu tiên ở góc cuối cùng và không thể cải thiện thêm được thời gian.

Đồng đội của anh, Dovizioso, thậm chí còn tệ hơn, và chỉ có thể cải thiện từ vị trí thứ 12 lên thứ 9 – chậm hơn một giây so với tốc độ của người dẫn đầu – trong một phiên chạy đáng thất vọng cho hy vọng vô địch.

Đứng giữa hai tay lái Ducati từ vị trí thứ 5 đến vị trí thứ 8 trên đường đua là Dani Pedrosa, Michele Pirro, Valentino Rossi và Aleix Espargaro.

Tay đua Maverick Vinales của Yamaha là bất ngờ lớn nhất trong ngày khi không thể vượt qua Q1 dẫn đến việc chỉ xếp thứ 13 trên đường đua.

Kết quả phiên phân hạng

1 Marc Marquez Honda 1m29.897s –

2 Johann Zarco Tech3 Yamaha 1m30.246s 0.349s

3 Andrea Iannone Suzuki 1m30.399s 0.502s

4 Jorge Lorenzo Ducati 1m30.460s 0.563s

5 Dani Pedrosa Honda 1m30.589s 0.692s

6 Michele Pirro Ducati 1m30.764s 0.867s

7 Valentino Rossi Yamaha 1m30.848s 0.951s

8 Aleix Espargaro Aprilia 1m30.857s 0.960s

9 Andrea Dovizioso Ducati 1m30.961s 1.064s

10 Alex Rins Suzuki 1m30.972s 1.075s

11 Pol Espargaro KTM 1m31.044s 1.147s

12 Jack Miller MVDS Honda 1m31.190s 1.293s

13 Maverick Vinales Yamaha 1m31.030s 1.133s

14 Tito Rabat MVDS Honda 1m31.197s 1.300s

15 Danilo Petrucci Pramac Ducati 1m31.216s 1.319s

16 Cal Crutchlow LCR Honda 1m31.297s 1.400s

17 Bradley Smith KTM 1m31.300s 1.403s

18 Karel Abraham Aspar Ducati 1m31.325s 1.428s

19 Mika Kallio KTM 1m31.361s 1.464s

20 Hector Barbera Avintia Ducati 1m31.487s 1.590s

21 Alvaro Bautista Aspar Ducati 1m31.578s 1.681s

22 Scott Redding Pramac Ducati 1m31.625s 1.728s

23 Loris Baz Avintia Ducati 1m31.775s 1.878s

24 Sam Lowes Aprilia 1m31.816s 1.919s

25 Michael van der Mark Tech3 Yamaha 1m32.504s 2.607s