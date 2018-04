Vettel giành pole sít sao trước Raikkonen tại Chinese GP

Sebastian Vettel đã giành được pole thứ tư ở Trung Quốc trong sự nghiệp của mình sau khi vượt lên Kimi Raikkonen chỉ 0.084 giây tại đường đua Shanghai International.

Raikkonen lần nữa tạm thời giữ pole trong vòng đua cuối cùng của Q3 nhưng Vettel là người nhanh nhất trong phân đoạn thứ ba và cuối cùng để giành pole thứ 52 trong sự nghiệp của mình.

Mercedes đã nhanh và vượt trội so với Scuderia, nhưng Valtteri Bottas đã nhanh hơn Lewis Hamilton và hai chiếc Silver Arrows sẽ xếp ở P3 và P4 trong cuộc đua ngày Chủ nhật.

Hamilton đã bỏ vòng chạy cuối trong Q3 và có thể đã bị Red Bull vượt mặt. Tuy nhiên, cả Max Verstappen (P5) và Daniel Ricciardo (P6) đều không thể bắt anh phải trả giá.

Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Carlos Sainz và Romain Grosjean hoàn thành top 10.

Ricciardo đã không ra khỏi pit khi đèn hiệu bắt đầu Q1 được bật lên. Tay đua Úc đã gặp vấn đề với turbo trong FP3 và việc thay đổi động cơ mới đã bị trì hoãn vì Renault không kịp cung cấp một động cơ được thiết kế phù hợp với xe của Red Bull.

Trong thời gian các kĩ sư khẩn trương giúp Ricciardo ra đua cho kịp lúc, Ferrari đã sớm thiết vị trí khi Vettel lập được thành tích 1 phút 32.17 giây1, 0.3 giây nhan hơn Raikkonen. Verstappen chia tách bộ đôi Mercedes ở vị trí P4 khi hai chiếc Mũi tên bạc tiếp cận phiên chạy khá từ tốn.

Sau đó, Ricciardo đã kịp thực hiện một vòng chạy sau những nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ kĩ sư trong garage. Anh kịp thời lập được thành tích chỉ nhanh hơn thành tích bị loại một phần mười giây.

Không thể tiến vào Q2 là những cái tên quen thuộc của Williams và Sauber, khi xe của cả hai đội đã không thể vươn lên khỏi khu vực bị loại; Pierre Gasly cũng đã đáp cánh sau chặn đua đầy thăng hoa ở Bahrain khi chỉ lập được thành tích cho vị trí P17.

Cả Mercedes và Ferrari đều bắt đầu Q2 với lốp mềm trên cả hai chiếc xe và Raikkonen đã nhanh hơn Vettel 0.099 giây sau những vòng đua nóng đầu tiên của phiên chạy.

Ricciardo cải thiện được thành tích một cách đáng kể trên lớp cực mềm để giành vị trí P3 trong khi Verstappen một lần nữa chia tách hai chiếc Mercs ở P5. Bottas và Hamilton vẫn phải vật lộn để tạo ra đột phá thực sự.

Với mong muốn giữ lốp, sự khác biệt trong chiến thuật đã được thể hiện rõ khi Ferrari trở lại trong vòng chạy cuối cùng của Q2 với Raikkonen và Vettel đều đã đổi sang lốp cực mềm. Mercedes vẫn trung thành với lốp mềm nhằm chạy lâu hơn trước khi vào pit trong cuộc đua ngày Chủ Nhật.

Hamilton bất ngờ vươn lên P1, trở thành tay lái xe đầu tiên lập thành tích 1 phút 31 giây và Bottas cũng được tiến đến P2 chỉ 0.1 giây chậm hơn.

