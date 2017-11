An ninh thắt chặt ở Brazil GP sau vụ cướp có vũ trang

An ninh đã được thắt chặt tại Brazilian Grand Prix sau vụ việc bọn cướp có vũ trang tấn công một số thành viên đội đua Mercedes của Hamilton.

Rất may là không ai bị thương trong vụ việc xảy ra hôm qua, tuy nhiên một số tài sản có giá trị đã bị cướp trong khi một thành viên đội đua bị dí súng vào đầu.

Trong một diễn biến liên quan, một người trong ban tổ chức FIA cũng bị đe dọa bởi những tay súng trùm đầu và đe dọa đập bể cửa kính xe.

FIA đã thông báo rằng cảnh sát Sao Paulo sẽ tăng cường an ninh sau vụ việc này.

“Các đơn vị cảnh sát tiếp viện sẽ làm nhiệm vụ trong thời gian còn lại của chặng đua,” theo nội dung thông báo.

Hamilton, người 4 lần vô địch mùa giải F1 rõ ràng là bị ảnh hưởng sau vụ việc này và kêu gọi hành động sớm.

“Thật đáng lo ngại khi biết về những gì đã xảy ra. Điều kinh khủng mà tôi chứng kiến tại Công thức 1 trong vòng 10 năm qua là cứ mỗi năm lại có ai đó gặp chuyện ở trường đua.” Hamilton cho biết.

Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 11, 2017