Cầu thủ Championship trúng xổ số một triệu Euro

Chúng ta đều biết Ngoại hạng Anh mang đến tiền tài và danh vọng cho các cầu thủ tài năng, nhưng một ngôi sao tương lai của Championship đã có cách khác để sở hữu tiền tài.

Kevin O’Connor của Preston North End đã có được may mắn sở hữu một triệu Euro trong tuần này.

Chú của O’Connor đã tặng một chiếc vé xổ National Lottery cho cậu ấy vào ngày 14 tháng 12.

Cầu thủ trẻ này biết mình trúng số sau khi mẹ cậu ấy bảo cậu ấy dò vé số sau khi bà biết rằng chiếc vé trúng được bán gần nhà của họ ở Castlebridge, County Wexford.

Và rồi cậu ấy biết mình chính là người sở hữu chiếc vé trúng.

A rising Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle🎉 pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04

— The National Lottery (@NationalLottery) January 2, 2018