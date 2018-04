Patrick Reed giành major đầu tiên trong sự nghiệp tại Masters

Patrick Reed đã vượt qua thách thức đến từ Jordan Spieth và Ricky Fowler để giành chức vô địch major đầu tiên trong sự nghiệp với một gậy ít hơn tại the Masters.

Sau khi vươn lên dẫn đầu từ vòng hai, Reed đã vượt qua áp lực trong ngày thi đấu cuối cùng tại Augusta khi những người đồng hương Spieth và Fowler không thể bắt kịp anh ấy, trong khi Rory McIlroy không thể giữ vững phong độ.

Con số một gậy dưới chuẩn trên tổng số 71 gậy của tay golf 27 tuổi là thành tích tệ nhất của anh trong suốt giải đấu, nhưng vẫn giúp anh có tổng thành tích 15 gậy âm, ít hơn một gậy so với Fowler và hai gậy so với Spieth, người đã có màn bứt tốc ngoạn mục với tám gậy dưới chuẩn trong vòng cuối cùng.

Tám hố cuối cùng của Reed là một minh chứng cho sự điềm tĩnh của anh ấy khi hoàn thành chúng với hai gậy âm.

“Chỉ cần một gậy dưới chuẩn ở vòng đấu cuối cùng để tôi giành chức vô địch major đầu tiên và tôi đã đúng.” Reed cho biết.

.@JordanSpieth moves into a tie for the lead at 14-under par with the lengthy birdie on No. 16. #themasters pic.twitter.com/vAGnHpHyno

— Masters Tournament (@TheMasters) Ngày 08 tháng 04 năm 2018