Feng xuất sắc chiến thắng ở LPGA Blue Bay

Shanshan Feng vừa giành chiến thắng thứ hai trong 2 tuần liên tiếp sau khi cô hoàn thành vòng cuối cùng với khoảng cách 1 gậy so với đối thủ tại Blue Bay LPGA vào chiều hôm nay.

Tay golf người Trung Quốc hoàn thành vòng cuối với thành tích 2 gậy âm trên tổng số 70 gậy, đủ để cô có tổng thành tích 9 gậy âm, ít hơn 1 gậy so với người đứng thứ hai Moriya Jutanugarn.

Siêu sao người Thái đã có cơ hội đưa cuộc đua vô địch tới những hố playoff, tuy nhiên cô đã để vụt mất cơ hội với cú birdie thiếu chính xác ở hố cuối cùng, qua đó ngậm ngùi nhìn Feng giành danh hiệu LPGA Thứ 10 trong sự nghiệp.

Với phong độ xuất sắc trong những tuần gần đây, Feng sẽ leo lên ngôi vị số 1 thế giới khi bảng xếp hạng được cập nhật vào thứ Hai tới, trở thành tay golf Trung Quốc đầu tiên làm được điều này.

After her win at #BlueBayLPGA @shanshanfengCHN is projected to move to Rolex Rankings World No. 1! She would be the first player, male or female from China to do so! pic.twitter.com/Sm6hrVdlNl

— #CMEFinalStretch 🏁 (@LPGA) November 11, 2017