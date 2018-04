Cầu thủ bóng rổ tại NBA G-League qua đời sau khi đổ gục trên sân

Theo một thông cáo báo chí, tiên phong của CLB Grand Rapids Drive Zeke Upshaw đã qua đời vào thứ Hai sau khi đã đổ gục xuống sân trong một trận đấu vào thứ Bảy tuần trước.

CLB chủ quản Grand Rapids Drive đã đưa ra thông báo vào lúc 1 giờ chiều (giờ địa phương) dựa theo chia sẻ của bà Jewel Upshaw, mẹ của cầu thủ vừa qua đời.

“Sau những nỗ lực hết sức của đội ngũ y tế tại trung tâm Spectrum Health, Zeke đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11:16 sáng. Với gia đình, bạn bè, đồng đội, HLV, CĐV và những người thân, cám ơn các bạn vì những lời cầu nguyện và sự ủng hộ trong suốt khoảng thời gian khó khăn này.

“Chúng tôi mong các bạn tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi vào lúc này. Chi tiết về lễ tưởng niệm của anh ấy sẽ được thông báo vào cuối ngày hôm nay. Chúng tôi xin cám ơn tập thể bác sĩ và ý tá tại trung tâm Spectrum Health vì nỗ lực chữa trị cho con trai của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn dành lời cám ơn đến CLB Grand Rapids Drive vì sự ủng hộ mà họ đã dành cho gia đình của chúng tôi.”

Upshaw, 26 tuổi, hiện đang có mùa giải thứ hai cùng Drive. Là một tiền phong cao 1m98 đến từ Chicago, Upshaw từng thi đấu ở cấp độ đại học ở bang Illinois trong ba mùa giải trước khi được chuyển nhượng đến Hofstra. Tại mùa giải 2013-14, anh ấy ghi trung bình 19.8 điểm và 4.1 rebounds.

Upshaw đã không được NBA lựa chọn ngay từ đầu và phải ra người ngoài thi đấu, trước khi được CLB Drive mang về ở vòng lựa chọn thứ tư của G League Draft vào tháng 10, 2016.

Đội bóng Drive cũng đưa ra thêm những thông báo ngay sau đó:

“Toàn thể gia đình Grand Rapids Drive đang than khóc trước sự mất mát to lơn của Zeke Upshaw,” Steve Jbara, ông chủ của Grand Rapids Drive, cho biết. “Zeke là một tính cách ấm áp và là một đại diện tiêu biểu cho đội bóng cả trong lẫn ngoài sân đấu. Grand Rapids đã may mắn khi có được sự tận tâm của Zeke với giới trẻ và cá tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng trong hai mùa giải qua. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng với gia đình và bạn bè của Zeke trong khoảng thời gian khó khăn này.”

“Tâm trí và những lời cầu nguyện xin dành cho toàn bộ gia đình Upshaw trong khoảng thời gian cự kỳ khó khăn này,” Jeff Bower cho biết, ông là Tổng giám đốc của Detroit Pistons, đội bóng giám sát các hoạt động bóng rổ của Grand Rapids Drive như là một phần của mối quan hệ đối tác “liên kết” của CLB. “Tập đoàn của chúng tôi sẽ tập trung mang đến sự hỗ trợ cần thiết nhất cho gia đình Upshaw cũng như cầu thủ và đội ngũ của Grand Rapids Drive.”