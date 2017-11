LeBron James – “Vua” của những lùm xùm mạng xã hội?

Bài đăng bí ẩn, các meme kì lạ và nhắn tin trực tiếp với người mẫu trên Instagram – tất cả đều diễn ra trong một ngày với ngôi sao NBA Lebron James.

Thiếu đi những màn trình diễn ấn tượng vào giai đoạn đầu NBA mùa giải năm nay, James có lẽ đang cố gắng tạo một chút tiếng vang cho mình bên ngoài sân bóng.

Tất cả bắt đầu với bài đăng bí ẩn trên Instagram khi ngôi sao của Cavaliers sử dụng meme về nhân vật hoạt hình Arthur siết chặt nấm đấm của mình để thể hiện tâm trạng hiện tại của anh:

Mood… A post shared by LeBron James (@kingjames) on Nov 6, 2017 at 7:07pm PST

Là cầu thủ nổi tiếng nhất NBA trên toàn thế giới, bất cứ thứ gì Lebron làm đều được phân tích và mổ xẻ ngay lập tức, và mọi người đã không mất nhiều thời gian để liên hệ bài đăng đó với người đồng đội cũ Kyrie Irving.

Thông điệp đã được đăng ít lâu sau khi Irving ghi được 35 điểm cho đội bóng mới Celtics vào tối thứ hai. Việc này làm nhiều người suy đoán đây là một dòng trạng thái khác mà Lebron James muốn ám chỉ trực tiếp người đã rời bỏ Cavaliers để tìm theo đuổi con đường của riêng mình (và hiện đang giúp Celtics bay cao hơn cả “Cavs”).

Đồng đội của Lebron đã cố gắng lảng tránh khi được hỏi về vấn đề này. Đây là những phát biểu của J.R. Smith:

Bản thân Lebron đã cố xóa tan dư luận với bài đăng thứ hai trên Instagram. Anh ta đăng lên đó một loạt những bức ảnh có sử dụng nắm đấm của mình trong sự nghiệp chơi bóng. Anh ta đã thêm dòng ghi chú, “Mood Forever… #StriveForGreatness.” (“Tâm trạng luôn luôn hiên hữu… #Tiến đến sự vĩ đại.”)

Mood Forever…. 👑#StriveForGreatness🚀 A post shared by LeBron James (@kingjames) on Nov 7, 2017 at 1:46pm PST

Tuy nhiên không nhiều người tin vào sự giải thích này khi meme của Arthur thường được sử dụng để truyền đạt sự giận dữ hoặc khó chịu về một việc gì đó.

Hành động chữa cháy của Lebron cũng không khiến các đối thủ ngừng trêu chọc anh.

Vào thứ Ba, ngôi sao Draymond Green của Golden State Warriors đáp trả với bài đăng cho thấy “tâm trạng” của mình:

MOOD… A post shared by Draymond Green (@money23green) on Nov 7, 2017 at 11:54am PST

Đó có vẻ như là sự chế giễu James rất rõ ràng, nhưng khi được hỏi về việc đó, Green phủ nhận mọi sự liên hệ với Lebron trên twitter.

“Mọi người nên dừng việc suy đoán này đi,” anh nói. “Tôi vẫn không thể hiểu được làm thế nào mọi người lại suy đoán bài đăng của Bron nhắm vào Celtics… Chưa kể còn cho rằng tôi đăng lên để trêu đùa anh ta trong khi tôi không hề biết bài đăng của anh ta là về cái quái gì.

“Tôi chỉ nghĩ bức ảnh khá hợp với tâm trạng của tôi hôm nay… Tôi luôn và sẽ luôn là người đầu tiên phát biểu khi tôi muốn nhắm vào ai.”

FYI people should really stop making assumptions… I’m still trying to figure out how y’all made Bron post out to be about the Celtics… — Draymond Green (@Money23Green) 7 November 2017

Let alone me posting something to “troll” him and idk wth he even posted about… neither do y’all… — Draymond Green (@Money23Green) 7 November 2017

I just thought the pic was dope and that was my mood today… I’m always the first to say when I’m going at someone… and always will — Draymond Green (@Money23Green) 7 November 2017

So today my good people y’all shot and y’all missed!!! 😊😊😊 — Draymond Green (@Money23Green) 7 November 2017

Và những lùm xùm trên mạng xã hội quanh Lebron James không chỉ dừng lại ở đó.

Vào thứ Ba, người mẫu trên Instagram tên Heidi V. Hoback tiết lộ cô đã nhận được tin nhắn trực tiếp từ James.

Hoback đăng lên ảnh chụp màn hình về cuộc trò chuyện trên Snapchat của cô với siêu sao bóng rổ đã có vợ và ba con.

Từng đăng những bức ảnh cá nhân trong một chuyến đi săn, cô tiết lộ James đã nhắn với mình: “Hãy dạy tôi cách đi săn và tôi sẽ dạy cô chơi bóng. Đồng ý chứ? Lol.”

Sau khi biết được từ những người theo dõi mình rằng James đã kết hôn, Hoback đăng đoạn video vài tám phút lên Youtube bào chữa cho những lập luận cho rằng cô đang cố kiếm tiền nhờ vào việc nhận được tin nhắn từ siêu sao người Mỹ.

“Thật sự tôi đã có một ngày rất bình thường,” Hoback cho biết. “Tôi chỉ đi săn và rồi chạm trán với một con hưu, mọi thứ diễn ra trùng hợp với lúc LeBron nhắn trực tiếp cho tôi nên tôi muốn chia sẻ nó.”

“Tôi chia sẻ cuộc đối thoại trên Snapchat với những người theo dõi vì tôi nghĩ đó sẽ là một câu chuyện thú vị. Bạn biết đấy,theo những gì tôi biết thì tin nhắc ấy khá vô hại.Và sau đó vài người theo dõi báo tôi rằng anh ta đã kết hôn, một điều tôi không hề biết vì tôi không theo dõi anh ấy. Tôi không cho mình là fan của Lebron nên tôi không biết gì về việc đó. Tôi cho rằng đó là lí do mọi chuyện bị xé to ra vượt ngoài những gì tôi tưởng tượng.”

Mặc dù tin nhắn từ Lebron khá vô hại, nhưng bị bắt gặp nhắn tin trực tiếp với một người mẫu trên Instagram chưa bao giờ là một điều tốt với một người đã có vợ.

Nếu James không cẩn thận, anh ta có lẽ sẽ phải đăng lên meme về Arthur trong một tình cảnh hoàn toàn khác.