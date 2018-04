Stephens đánh bại Ostapenko để lên ngôi tại Miami

Nhà vô địch Mỹ mở rộng Sloane Stephens đã đánh bại nhà vô địch Pháp mở rộng Jelena Ostapenko sau hai sét trắng để giành danh hiệu Miami Open vào hôm thứ Bảy.

Tay vợt 25 tuổi người Mỹ chỉ cần 1 giờ 33 phút để đánh bại tay vợt Latvia với tỉ số 7-6 (5), 6-1 trong lần đầu tiên cả hai giáp mặt. Cô ấy đã chấm dứt kỷ lục không để thua bất kỳ set đấu nào sau hai tuần tại Miami của tay vợt 20 tuổi hạt giống số sáu của giải.

"You guys stink sometimes, but you make me better" – the ever-charming @SloaneStephens gives her thanks during her @MiamiOpen champion's speech pic.twitter.com/JIzk4DKpzR

— WTA (@WTA) March 31, 2018