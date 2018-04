Nadal thắng áp đảo Nishikori để giành danh hiệu thứ 11 tại Monte Carlo

Rafael Nadal đã đánh bại Kei Nishikori hai set liên tiếp để giành danh hiệu thứ 11 ở Monte Carlo Masters vào ngày Chủ nhật.

Tay vợt số một thế giới đã chơi rất hay để giành chiến thắng 6-3, 6-2 trước ngôi sao Nhật Bản trên sân đất nện ở Monte Carlo. Chiến thắng này giú Nadal nâng thành tích sự nghiệp lên 76 danh hiệu và chỉ kém huyền thoại John McEnroe một danh hiệu.

"I'm happy to see you again playing well."

Lovely words from @RafaelNadal to @keinishikori ❤︎#RolexMCMasters pic.twitter.com/os71OQfEql

— Tennis TV (@TennisTV) Ngày 22 tháng 04 năm 2018