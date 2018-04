Nadal đi tiếp, Djokovic chia tay Monte Carlo

Novak Djokovic đã buộc phải dừng bước tại Monte Carlo Masters sau thất bại trước Dominic Thiem vào hôm thứ Năm.

Hạt giống số năm Thiem đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tại vòng ba với tỉ số 6-7 (2-7), 6-2, 6-3 để giành vé vào tứ kết, nơi anh sẽ đụng độ Rafael Nadal.

Mặc dù đã có một vài dấu hiệu hứa hẹn ban đầu dành cho Djokovic khi anh ấy đã vùng lên sau khi mất break để giành chiến thắng trong set đầu tiên, nhưng Thiem vẫn đủ sức để giành lại quyền kiểm soát ở set đấu thứ hai.

Từ tỉ số hòa 2-2 tại set hai, Thiem đã hai lần bẻ giao bóng để cân bằng cách biệt và sau đó có giành thêm hai break trong cuối set ba để làm nên màn ngược dòng với chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

Dream Thiem. 👌👏@ThiemDomi survives a gripping encounter with Novak Djokovic to reach his first #RolexMCMasters quarterfinal. 6-7(2) 6-2 6-3 pic.twitter.com/NVurS02hlM — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2018

Với Djokovic, thêm một lần nữa anh ấy phải nói lời chia tay sớm đầy thất vọng kể từ khi trở lại sau chấn thương cánh tay, mặc dù gần đây cho biết anh ấy đã hoàn toàn bình phục.

Để biện hộ cho tạy vợt người Serbia, Thiem là tay vợt cực kỳ tài năng ở mặt sân đất nện và để thua trước anh ấy trên mặt sân này là không có gì quá đáng hổ thẹn.

Chờ đợi tay vợt người Áo ở vòng sau không ai khác ngoài ông vua sân đất nện Rafa Nadal.

The 👑 of clay makes his hay. @RafaelNadal rolls past Karen Khachanov 6-3, 6-2 to reach his 14th consecutive #RolexMCMasters quarterfinal. 💪🇪🇸 pic.twitter.com/Vz2wXdgrvN — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2018

Tay vợt người Tây Ban Nha đã tiến vào vòng tứ kết với chiến thắng 6-3, 6-2 trước Karen Khachanov, tuy nhiên anh ấy sẽ phải đối mặt với đối thủ nhiều thử thách hơn là Thiem tại tứ kết.

o-Kei on clay! 👌🔥@keinishikori defeats Andreas Seppi 6-0, 2-6, 6-3 to reach #RolexMCMasters quarterfinals for the first time. pic.twitter.com/AKj1NlJQUm — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2018

Cũng giành quyền đi tiếp là Kei Nishikori,, một tay vợt khác vừa trở lại sau chấn thương. Ngôi sao người Nhật Bản đã thể hiện tốt sau khi đánh bại Andreas Seppi 6-0, 2-6, 6-3.

Anh ấy sẽ đụng độ Marin Cilic, người đã không phải tốn một chút sức lực nào tại vòng bas au khi đối thủ Milos Raonic buộc phải rút lui vì chấn thương.

Một cuộc đại chiến khác tại tứ kết sẽ chứng kiến hạt giống số bốn Grigor Dimitrov đối đầu hạt giống số sáu David Goffin, trong khi hạt giống số ba Alexander Zverev sẽ gặp tay vợt người Pháp còn lại của giải là Richard Gasquet.