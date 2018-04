Zverev và Dimitrov đi tiếp tại Monte Carlo

Alexander Zverev và Grigor Dimitrov đều đã lội ngược dòng sau khởi đầu chậm chạp để đặt chân vào vòng ba Monte Carlo Masters vào hôm thứ Ba.

Hạt giống số ba Zverev đã để thua set đầu trước Giles Muller trước khi ngược dòng mạnh mẽ trong hai set đấu còn lại để giành chiến thắng 4-6, 6-3, 6-2.

Bỏ qua màn trình diễn thất vọng trong set đấu đầu tiên nơi anh đã hai lần để đối thủ bẻ giao bóng, Zverev đã hoàn toàn kiểm soát đối thủ của mình và có được chiến thắng sau cùng một cách xứng đáng.

Alexander Zverev outlasts Gilles Muller 4-6 6-3 6-2 to book his spot in the third round at #RolexMCMasters pic.twitter.com/uWANX84rQr

Trong khi đó, hạt giống số bốn Dimitrov một lần nữa gặp khó khăn trước tay vợt chủ nhà Pierre-Hugues Herbert, nhưng vẫn biết cách để lật ngược thế cờ, qua đó mang về thắng lợi 3-6, 6-2, 6-4.

Cũng như Zverev, anh ấy đã hai lần bị bẻ giao bóng trong set một trước khi giành lại thế trận và có được chiến thắng nhẹ nhàng ở hai set đấu sau đó trước đối thủ người Pháp.

Put it in the books, @GrigorDimitrov. The No.4 seed passes a difficult test from Pierre-Hugues Herbert to emerge with the 3-6 6-2 6-4 victory. 💪#RolexMCMasters pic.twitter.com/pam1jsks36

— Tennis TV (@TennisTV) April 17, 2018