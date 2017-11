Kết quả bốc thăm ATP Finals: Nadal gặp Goffin trong trận mở màn

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal sẽ đối mặt với David Goffin trong trận mở màn ATP Finals của anh vào thứ Hai tới, trong khi tay vợt số 2 Roger Federer sẽ gặp Jack Sock trong trận đấu diễn ra vào Chủ nhật.

Nadal rơi vào bảng Pete Sampras cùng với tay vợt người Bỉ David Goffin, tay vợt người Áo Dominic Thiem, và Grigor Dimitrov của Bulgaria.

Còn Federer rơi vào bảng Boris Becker bên cạnh tay vợt người Mỹ Jack Sock, tay vợt người Croatia Marin Cilic, và Alexander Zverev của Đức.

Kết quả bốc thăm ATP World Tour Finals

Bảng Pete Sampras

Rafael Nadal [1]

Dominic Thiem [4]

Grigor Dimitrov [6]

David Goffin [7]

Bảng Boris Becker

Roger Federer [2]

Alexander Zverev [3]

Marin Cilic [5]

Jack Sock [8]

Cùng với trận mở màn của Federer đối đầu với Jack Sock ở bảng Boris Becker vào Chủ nhật tới, còn có trận đấu giữa Zverev gặp Cilic.

Giải đấu kết thúc mùa giải này quy tụ 8 tay vợt nam và 8 cặp đôi nam có điểm tích lũy cao nhất trong suốt mùa giải vừa qua.

Mỗi tay vợt sẽ phải thi đấu 3 trận khác nhau ở vòng bảng theo thể thức vòng tròn, để giành vé vào bán kết.

