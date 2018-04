Nadal vượt qua Cuevas tại Paris

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã đánh bại Paolo Cuevas sau 3 set đấu khó khăn để tiến vào tứ kết Paris Masters.

Tay vợt người Tây Ban Nha, người đã chắc chắn nắm giữ vị trí số 1 thế giới đến hết năm sau chiến thắng tại vòng 2 trước Chung Hyeon vào hôm thứ Tư, tiếp tục duy trì mạch chiến thắng của mình tại Paris với thắng lợi 6-3, 6-7 (5-7), 6-3.

Cuevas đã thi đấu đầy cố gắng khi chỉ để mất 1 break trong thất bại ở set 1 và đã có màn ngược dòng ấn tượng ở set đấu thứ 2 khi đưa set này vào loạt tie-break dù đã để đối thủ bẻ bàn giao bóng ở đầu set.

Tay vợ 31 tuổi người Argentina và xếp hạng 36 thế giới đã thi đấu quật cường để giành chiến thắng 7-5 ở loạt đấu tie-break sau khi bị dẫn 1-3 trước đó, qua đó quân bình tỉ số trận đấu.

Nhưng Nadal vẫn biết cách chứng tỏ kinh nghiệm và bản lĩnh trong set 3 bằng việc bẻ bàn giao bóng của đối thủ ngay đầu set đấu và tạo ra muôn vàn áp lực để giành chiến thắng chung cuộc.

