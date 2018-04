Dana White không chắc về khả năng trở lại sàn đấu của McGregor

Chủ tịch UFC Dana White thừa nhận sự nghiệp UFC của Conor McGregor có thể kết thúc sau khi anh bị bắt và bị truy tố khi bị buộc tội tấn công một chiếc xe buýt của UFC.

McGregor đã bị buộc tội tấn công và hành động có chủ ý ở New York với vụ tấn công một chiếc xe buýt vào hôm thứ Năm khiến hai võ sĩ khác không thể lên sàn thi đấu do chấn thương.

Here's Conor McGregor's mugshot.

Somebody put this on a shirt ASAP. pic.twitter.com/OwaH9skoyb

— Thomas Duffy (@TJDhoops) April 6, 2018