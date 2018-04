Conor McGregor chính thức bị tước đai hạng nhẹ UFC

Conor McGregor đã chính thức bị tước danh hiệu vô địch hạng nhẹ UFC, theo lời chủ tịch Dana White.

Động thái này đã được công bố vào thứ Tư bởi White tại một cuộc họp báo trước thềm UFC 223.

McGregor đã không lên sàn đấu kể từ khi giành danh hiệu vào tháng 11 năm 2016.

Trận đấu duy nhất của anh kể từ lần đó là thất bại trong một trận đấu quyền anh trước Floyd Mayweather Jr hồi tháng Tám năm ngoái.

Sau khi thông báo quyết định, White đã nói rằng ông nghĩ McGregor sẽ trở lại thi đấu trong năm nay.

“Conor McGregor chắc chắn 100% sẽ trở lại trong năm nay”, White nói.

Khabib Nurmagomedov và Max Holloway sẽ thi đấu để giành đai vô địch hạng nhẹ của UFC 223 tại New York vào ngày thứ Bảy.

