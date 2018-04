Cyborg, Ortega giành chiến thắng tại UFC 222

Cris Cyborg Justino đã dễ dàng bảo vệ được chức vô địch hạng lông của mình tại UFC 222 tại Las Vegas khi hạ đo ván Yana Kunitskaya.

Cyborg đã quay lại sàn đấu chỉ ba tuần sau khi để thua trận đấu chính. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được phong độ khi hoàn toàn đánh bại đối thủ để giành chiến thắng TKO chỉ sau 3 phút 25 giây của hiệp đầu tiên.

Kunitskaya, nhà vô địch Invicta FC, đã mất kiểm soát dù đã cố gắng hết sức để cầm cự trước võ sĩ Brazil.

Cyborg đã tấn công ngay từ đầu, tung một cú đấm manh khi võ sĩ người Nga đang quay lưng lại trước khi Kunitskaya ôm lấy nhà vô địch bằng một cú vật trước khi nhanh chóng ngồi lên người cô.

Justino đã sử dụng tất cả các kỹ năng jiu-jitsu của mình để đối phó với các pha phản đòn của Kunitskaya trước khi cả hai cuối cùng cũng đứng dậy.

Kể từ thời điểm này, trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều khi Cyborg tung một số cú đá mạnh và những cú đấm trời giáng vào đối thủ và cuối cùng đã hạ võ sĩ người Nga xuống sàn. Người thách đấu không thể tự vệ khi Justino tung những cú đánh liên hoàn trước khi trọng tài Herb Dean bước vào để kết thúc cuộc chiến.

— UFC (@ufc) March 4, 2018