Poirier đánh bại Pettis tại UFC Norfolk

Dustin Poirier đã hạ gục Anthoeny Pettis trong trận đấu hạng nhẹ tại sự kiện UFC Fight Night số 120 tổ chức tại Trung tâm Ted Constant Convocation ở Norfolk bằng một màn đo ván cực kì đẫm máu trong hiệp 3.

Ở hiệp đầu tiên, Poirier (thành tích 22-5 MMA, 14-4 UFC) gây ra nhiều sức ép, nhưng Pettis (thành tích 20-7 MMA, 7-6 UFC) phòng thủ thành công với một vài cú đá uy lực và những đòn tay cao.

After an insane fight, Anthony Pettis taps out and Dustin Poirier earns the biggest win of his career! #UFCNorfolk https://t.co/ITDZtPavf2

— FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) November 12, 2017