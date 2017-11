Bisping sẽ thay Silva góp mặt tại UFC Thượng Hải

Michael Bisping sẽ có màn trở lại bất ngờ trên võ đài bát giác chỉ đúng 1 tháng sau trận thua mất đai vô địch hạng trung UFC.

Ban tổ chức UFC đã xác nhận rằng Bisping sẽ thay thế Anderson Silva so găng cùng Kelvin Gastelum tại sự kiện chính của UFC Fight Night diễn ra ở Thượng Hải vào 25 tháng 11 tới.

Võ sĩ người Anh chỉ mới mất đai vô địch hạng trung vào tay Georges St-Pierre vào cuối tuần trước sau khi xin hàng vì đòn khóa cổ của đối thủ.

Your NEW #UFCShanghai main event: @Bisping , fresh off UFC 217, steps in to face @KelvinGastelum ! WOW! pic.twitter.com/aR5kglbHNm

Tuy nhiên, với việc Silva phải rút lui khỏi sự kiện tại Thượng Hải vì nghi sử dụng doping nên Bisping được chỉ định thay thế.

Sau khi bại trận dưới tay GSP, võ sĩ 38 tuổi khẳng định là anh chưa sẵn sàng giải nghệ, và cho biết thêm anh đang tìm kiếm một trận so găng ở London vào đầu năm 2018.

Thế nhưng Bisping không xa lạ gì với việc phải lên sàn liên tục trong thời gian ngắn. Cũng với việc chuẩn bị gấp rút, anh từng giành đai vô địch hạng trung UFC từ tay Luke Rockhold vào năm 2016.

I've said it before and I'll say it again. There's only one Michael @bisping. Remember the last time he took a fight on two week's notice? #UFCShanghai

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) November 11, 2017