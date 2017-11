McGregor tấn công trọng tài trên sàn đấu MMA

Conor McGregor đang làm dày thêm bảng thành tích bất hảo của mình sau khi tiến vào sàn đấu MMA và gây gổ với trọng tài.

Nhà vô địch UFC hạng nhẹ đã hòa vào đám đông khán giả trong sự kiện Bellator 187 ở Dublin vào thứ sáu để theo dõi trận đấu của bạn tập Charlie Ward.

Ward áp đảo đối thủ John Redmond trước khi kết thúc hiệp một – dẫn đến hành động thái quá từ McGregor khi anh xông vào sàn đấu bát giác để ôm người bạn của mình.

Madness in Dublin thanks to @TheNotoriousMMA!!! DO NOT miss #Bellator187 TONIGHT on @spike 9/8c pic.twitter.com/BGWcOBDvFb

— Bellator MMA (@BellatorMMA) November 10, 2017