Anderson không góp mặt tại UFC ở Trung Quốc

Cựu vô địch hạng trung UFC Anderson Silva bị gạch tên khỏi sự kiện UFC Fight Night diễn ra ở Trung quốc vì không vượt qua được kiểm tra doping.

Silva dự kiến sẽ so găng cùng Kevin Gastelum ở Thượng Hải vào ngày 25 tháng 11, nhưng theo thông báo chính thức từ UFC, thì anh không còn góp mặt trong sự kiện này nữa.

Lệnh cấp được đưa ra dựa trên kết quả kiểm tra mẫu thử vào tháng trước, và Silva đã bị đình chỉ thi đấu bởi Cơ quan Phòng chống Doping Mỹ.

“Theo dự kiến anh sẽ so găng cùng tay đấm Kevin Gastelum trong sự kiện UFC Fight Night dines ra ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 25 tháng 11, tuy nhiên Silva đã bị gạch tên trong danh sách thượng đài và UFC đang tìm kiếm người thay thế.” Theo thông báo của UFC.

Silva đã Derek Brunson trong trận so găng gần nhất của anh hồi tháng Hai, từng dự kiến góp mặt trong sự kiện tại Trung Quốc, hiện tại vẫn chưa xác định được người thay thế phù hợp.

