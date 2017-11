Vì Joshua, Wilder sẵn sàng vượt cả Đại Tây Dương

Nhà vô địch WBC Deontay Wilder tiết lộ anh đã sẵn sàng tới Anh và chạm trán với tay đấm đang giữ đai WBA và IBF Anthony Joshua.

Wilder đã gặp Bermane Stiverne ở New York vào Chủ nhật và giành được thắng lợi ngay trong hiệp đầu tiên với màn trình diễn áp đảo. Đó cũng là chiến thắng thứ 39 trong sự nghiệp của anh – trong đó có 38 trận thắng knock-out.

Hiện tại, “the Bronze Bomber” rất trông chờ vào cuộc đối đầu với ngôi sao đang lên Joshua. Dù rất muốn đến Mỹ nhưng trước sự miễn cưỡng của Joshua, Wilder sẽ đưa trận đấu tới nước Anh.

“Sân đấu đầy ắp khán giả là điều rất tốt, tuy nhiên tiền bạc và thánh địa của boxing là ở Mỹ,” tay đấm 32 tuổi nó với BBC Sport.

“Nhưng nếu như chú muốn ở lại quê nhà như một đứa con gái, vị vua này không ngại di chuyển để hạ knock-out nhà vô địch.”

“Nếu Joshua là một nhà vô địch thực thụ, mọi người ở nước Anh nên buộc cậu ta rời khỏi sân nhà để thi đấu. Các bạn sẽ biết được cậu ta có phải là người giỏi nhất không.”

Người đại diện của Joshua, Eddie Hearn, cho biết Wilder cần phải thi đấu ở Anh để nâng cao thành tích trước khi nghĩ tới cuộc so tài với Joshua và đã gợi ý trận đấu với Dillian Whyte ở London vào tháng 2.

Cũng dễ hiểu khi Wilder không quan tâm đến những lời đó.

“Anh ta đã đuợc những lời lẽ dơ bẩn của Eddie Hearn che chở và cả biện pháp dự phòng trong trường hợp để thua,” Wilder nói về White, người đã bị Joshua hạ knock-out vào năm 2015.

“Anh ta cùng lắm chỉ là người giữ cổng. Nếu Dillian là cầu nối dẫn đến Joshua, hãy chắc rằng Joshua sẽ ở cuối cây cầu đó.

“Tất cả những gì Eddie phải làm là đưa AJ vào bản hợp đồng. Tôi sẽ chỉ đấu với một thường dân nếu có nhà vua đứng sau.”

Well done @BronzeBomber but let’s do this work feb 3 at the o2 I ain’t never scared fact will fight anyone anytime #AINTNEVERSCARED

— Dillian Whyte (@DillianWhyte) November 5, 2017