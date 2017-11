Miller giễu cợt Joshua về sức mạnh tinh thần

Jarrell ‘Big Baby’ Miller đã chế giễu sức mạnh tinh thần của Anthony Joshua, đồng thời cho biết các cuộc thương lượng cho trận đấu sắp tới với nhà vô địch hạng nặng người Anh đang được tiến hành.

Tay đấm bất bại người Mỹ đang hướng đến chiến thắng thứ 20 trước Mariusz Wach ở New York vào sáng sớm Chủ nhật với hi vọng tiến gần hơn tới đai vô địch thế giới.

Anthony Joshua đã bảo vệ thành công đai vô địch WBA và IBF với chiến thắng knock-out ở hiệp thứ 10 trước Carlos Takam, nhưng màn trình diễn của nhà vô địch không để lại ấn tượng với Miller.

“Những gì tôi đã thấy, đã nghe và với cách đánh của anh ấy, anh ta rất yếu về sức mạnh tinh thần,” Miller nói với Sky Sports. “Một khi tôi ở đấy, tôi sẽ dập tắt nó ngay lập tức.”

