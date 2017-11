12 minh chứng cho tấm lòng của Cristiano Ronaldo

FOX Sports Asia sẽ nhìn lại 12 khoảnh khắc chứng minh CR7 là một người tấm lòng nhân hậu.

Bên dưới vẻ mặt kiêu ngạo, Cristiano Ronaldo thực sự là một người có trái tim ấm áp.

Chắc chắn tất cả chúng ta đều biết cầu thủ 32 tuổi là thần hộ mệnh của cả Real Madrid và Bồ Đào Nha, nhưng bạn có biết anh cũng là đại sứ toàn cầu của tổ chức Save the Children?

Và các hoạt động từ thiện của anh còn vượt xa mức đó; Ronaldo cũng đã tham gia vào một danh sách dài các hoạt động đáng vinh danh như cứu trợ thiên tai, ung thư và còn nhiều nữa.

Vì vậy anh được vinh danh là vận động viên thiện nguyện nhất thế giới vào năm 2015 bởi tổ chức Dosomething.org!

Mặc dù kiếm được khoảng 50 triệu Euro mỗi năm, Ronaldo tuyên bố rằng sự khởi đầu khiêm tốn của anh khi là con trai của một người làm vườn là nguồn cội cho sự tử tế của anh: “Cha tôi luôn dạy tôi rằng khi bạn giúp đỡ người khác thì Đức Chúa Trời sẽ cho bạn lại gấp đôi … Khi tôi giúp đỡ những người khác khi họ cần, Thiên Chúa cũng giúp tôi nhiều hơn.”

1. Hiến máu

Có một sự thật về CR7 mà có thể bạn không biết; bạn có biết rằng cầu thủ bốn lần giành Quả bóng vàng tham gia hiến máu ở Bồ Đào Nha hai lần một năm?

Đó cũng là lý do tại sao anh không có hình xăm nào trên cơ thể mình.

CR7 chỉ nhận ra tầm quan trọng của việc hiến máu sau khi con trai của người đồng đội Carlo Martins ở đội tuyển quốc gia cần được thay tủy: “Rút tủy là thứ mà nhiều người nghĩ là khó thực hiện. Thế nhưng, nó cũng chỉ giống rút máu và chẳng đau đớn gì đâu. Chẳng hề hấn gì cả. Đó chỉ là một quá trình đơn giản và sau đó bạn cảm thấy hạnh phúc bởi vì biết mình đang giúp đỡ được một người khác.”

2. Tặng đảo Hy Lạp như một món quà cưới

Không phải ai cũng làm được điều này; Sự hào phóng của Ronaldo là không có giới hạn khi anh tặng người đại diện Jorges Mendes của mình một hòn đảo Hy Lạp như một món quà cưới.. Hòn đảo được cho là có hình dáng đôi giày đá bóng của anh.

In 2015 #CristianoRonaldo bought super-agent Jorge Mendes a #Greek Island as a wedding gift.

Anh ta gật đầu tắp lự sau khi Mendes yêu cầu anh trở thành phù rể anh ta.

3. Martunis

Hồi năm 2004, CR7 đã nhận lời đến giúp đỡ các nạn nhân trong trận sóng thần ở Indonesia sau khi phát hiện ra cậu bé Martunis đang mặc một chiếc áo của Bồ Đào Nha với tên của anh trên đó.

Bên cạnh việc gây quỹ cho việc xây dựng lại nhà cửa, cầu thủ hai lần vô địch La Liga cũng chỉ trả phí giáo dục của Martunis! thật trùng hợp, Martunis đã được ký hợp đồng với câu lạc bộ thời thơ ấu của CR7 Sporting Lisbon.

Cristiano Ronaldo (ex-Sporting academy player), Martunis (Sporting academy player) & the Sporting CP president!

4. Dùng tiền thắng kiện để gây quỹ

Sau khi giành chiến thắng trong một vụ kiện phỉ báng vào năm 2004, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã quyên góp toàn bộ khoản tiền thắng kiện cho một tổ chức từ thiện có trụ sở tại quê nhà của anh ở Madeira. việc đó nhắc bạn ghi nhớ cội nguồn của mình!

5. Bán cup gây quỹ

Đối với những người xem trọng danh hiệu, CR7 là hào phóng một cách đáng ngạc nhiên với việc bán đi các danh hiệu của mình đi!

Anh đã bán đấu giá Chiếc giày vàng năm 2012 của mình với giá 1.5 triệu euro để xây dựng trường học cho trẻ em Palestine khi bị chiến tranh tàn phá ở dải Gaza.

Gần đây, anh cũng đã bán Quả bóng vàng 2013 của mình để quyên góp 454.592 euro cho Tổ chức Make-A-Wish để giúp đỡ những trẻ em bị bệnh nan y!

Cristiano Ronaldo raises £600,000 for Make-A-Wish Foundation by selling 2013 Ballon d'Or

6. Nuhazet Guillen

Năm 2012, CR7 đã biết đến trường hợp một fan hâm mộ chín tuổi của Real Madrid, Nuhazet Guillen. Guillen đã bị ung thư và cần dùng thuốc thử nghiệm. Anh ta không ngần ngại chỉ trả viện phí cho Guillen.

7. Erik Ortiz Cruz

Nhằm kêu gọi quyên góp viện phí cho đứa con 10 tháng tuổi, bố mẹ của Erik Ortiz Cruz đã gửi yêu cầu quyên góp đến cầu thủ ba lần vô địch EPL để xin một đôi giày và một bộ trang phục thi đấu của anh vào năm 2014.

CR7 đã tiến đến và trao cho họ nhiều hơn cả thứ mà họ yêu cầu cũng như đồng ý gánh hết phần viện phí, tất cả là 46.000 euro cho cuộc phẫu thuật và tặng món đồ đã được yêu cầu lúc đầu.

Anh cũng đã từng cắt kiểu tóc zig-zag tại World Cup 2014 để tưởng nhớ Cruz.

8. Tặng đồng hồ sau khi giành La Decima

Sau khi tạo ra lịch sử với chiếc cúp vô địch Champions League thứ 10 cùng Real (La Decima), Ronaldo đã quyết định tặng cho đồng đội mình đồng hồ Bulgari La Decima bản đặc biệt vào dịp Giáng Sinh.

Cristiano Ronaldo bought every Real Madrid player a Bilvari watch with their names on them to celebrate the mythical La Decima. #HalaMadrid

Thực tế là tên viết tắt và biểu tượng của anh (CR7) được khắc trên tất cả đồng hồ không làm giảm đáng kể độ hào phóng của anh trong mắt các đồng đội.

9. Tặng xe Porsche

Nếu có ai nghi ngờ rằng Ronaldo là một cậu bé sống phụ thuộc vào mẹ, họ sẽ phải im lặng khi biết cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Real Madrid đã tặng chiếc Porsche trắng cổ điển cho mẹ mình vào ngày sinh nhật năm 2015!

PIC 📸: Cristiano Ronaldo purchased this Porsche as a birthday gift for his mom.

Xem về tình yêu của anh với xe cộ, đó là một trong những món quà tốt nhất mà anh ấy có thể trao tặng.

10. Chiếc giày vàng Euro

Mặc dù đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đua giành danh hiệu Euro 2016 của Bồ Đào Nha, CR7 đã bị chấn thương nặng trước trận chung kết.

Sau khi có ba pha ghi bàn và kiến tạo, anh đã được trao giải Chiếc giày bạc. Nhưng CR7 đã chọn trao danh hiệu đó cho Nani, người đeo băng đội trưởng trong trận chung kết, như một biểu hiện của sự biết ơn khi đã dẫn dắt họ đến chiến thắng!

Cristiano Ronaldo won his first individual accolade with Portugal, after winning the Silver Boot at Euro 2016. #ForçaPortugal

11. Trung tâm Ung thư Madeira

Sau khi giành chiến thắng ở Euro 2016, chân sút ghi bàn hàng đầu La Liga đã quyết định quyên góp toàn bộ số tiền từ giải thưởng này (118.507 đô la Mỹ) để tài trợ cho trung tâm nghiên cứu ung thư Madeira, nơi đã điều trị cho mẹ anh vào năm 2009.

Cristiano Ronaldo has donated his Euro 2016 Bonus amount €275k to a Kids cancer foundation. #Respect #CristianoTweet

12. Cứu trợ động đất ở Nepal

Quay lại tháng 5 năm 2015, CR7 đã tham gia gây quỹ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nepal.

Đại sứ toàn cầu của tổ chức The Save The Children được cho là đã quyên góp 5.645.620 euro cho việc viện trợ.