15 người nổi tiếng hâm mộ thể thao khó tin

Bạn có biết được đâu là đội bóng thể thao mà thần tượng yêu thích của bạn hâm mộ hay không?

Girls’ Generation hay còn gọi là SNSD

Đã từng trình diễn góc thể thao của họ trong video của bài hit Oh!, chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên rằng các cô gái này là những cổ động viên thể thao thật sự.

Gầy đây họ mới công bố một tấm ảnh quảng bá cho nhóm nhạc nữ K-pop có chín thành viên trong những bộ trang phục thi đấu của các đội bóng NBA. Có bao nhiêu cái tên tại NBA mà bạn có thể kể ra?

Jessica Jung

Người giờ đây là một nghệ sĩ solo và nhà thiết kế thời trang, Jessica Jung là cựu thành viên của nhóm Girls’ Generation.

Cổ động viên 28 tuổi của Golden State Warriors đã trở thành ngôi sao thứ 2 nhận được chiếc áo đấu được “thửa riêng” của mình từ cầu thủ yêu thích Steph Curry của cô ấy!

Ca khúc Fly của cô gái sinh ra tại California cũng được thể hiện tại nhà thi đấu Oracle Arena khi cố ấy đến dự khán trận ấu thứ năm trong NBA Finals năm ngoái. Ca khúc cũng có phần lời dành cho Curry: “Chiến thắng như Steph Curry, chúng ta là những chiến binh.”

DIA

Tại Gyeongju Hallyu Dream Concert năm 2015, nhóm nhạc nữ K-pop có 7 thành viên đã quyết định diện bộ cánh với trang phục thi đấu của đội khúc côn cầu New York Rangers trong màn trình diễn của mình

6 thành viên của DIA chọn áo đấu của tiền đạo Chris Kreider của Rangers, trong khi nhóm trưởng Huihyeon quyết định diện áo đấu của Rick Nash.

Rõ ràng, nhóm nhạc toàn nữ này là một fan hâm mộ của Kreider, người đã dung video của DIA làm phần tiểu sử tài khoản Twitter của mình.

Jay Park

Ngôi sao K-pop gốc Mỹ Jay Park là một nghệ sĩ đa năng – anh vừa là ca – nhạc sĩ, rapper, vũ công, nhà sản xuất, diễn viên và cuối cùng là cổ động viên của CLB bóng rổ Cleveland Cavaliers.

Cựu thành viên của nhóm nhạc nam 2PM đã được nhìn thấy mặc áo đấu dự khán trong Game 4 của serie chung kết NBA năm nay.

Babymetal

Như thể chúng ta chẳng cần có lý do gì để dành tình cảm cho 3 cô gái của nhóm nhạc metal của Nhật Bản Babymetal; bộ 3 đáng yêu này gồm Su-metal, Yuimetal và Moametal đã đánh cắp trái tim của người hâm mộ NBA khi họ công bố tấm ảnh chụp chung với áo đấu của CLB Orlando Magic được in tên riêng của họ trong tour lưu diễn hồi tháng Tư.

Chúng tôi tin rằng công ty bảo trợ “Fox God”, những người đã chọn các cô gái này để quảng bá âm nhạc của họ khắp thế giới, sẽ chấp nhận điều này.

EXO

Hiện tượng quốc tế EXO của K-pop chưa từng cảm thấy ngại ngùng về sự ủng hộ của họ dành cho thể thao.

Bên cạnh việc vào vai những VĐV bóng bầu dục Mỹ trong video Love Me Right của họ, Chanyeol, Baekhyun, Kai và Chen đã phải chứng tỏ những kỹ năng điên rồ của NFL khi họ thua một cuộc cá cược vào năm 2015!

Jay-Z

Được biết đến nhiều hơn trong việc tập trung vào lĩnh vực kinh doanh dạo gần đây, ông trùm âm nhạc Jay-Z vẫn có sự liên quan đến đội bóng rổ NBA yêu thích, Brooklyn Nets – nơi ông là một cổ đông thiểu số cho đến 2013.

Kê từ khi rapper này thành lập công ty kinh doanh thể thao của riêng mình, Roc Nation Sports, ông ấy đã buộc phải bán hết số cổ phần của đội bóng quê nhà. Ông ấy nói: “Đó chưa bao giờ là vấn đề đầu tư cả, đó là vì Nets và Brooklyn. Vai trò ông chủ của tôi đã hết nhưng vai trò là một người hâm mộ thì lại mới bắt đầu.”

Drake

Nếu như hiện tại bạn chưa nhận ra, rapper người Canada Drake là một fan thứ thiệt của bóng rổ. Sau tất cả, người đàn ông này đã biến LeBron James thành một phần trong tour diễn #squad.

Mặc dù trên lý thuyết là một cổ động viên của Toronto Raptors (và là đại sứ toàn cầu), chủ nhân của hit Hotline Bling rõ ràng cũng là người hâm mộ Golden State Warriors và Steph Curry. Anh ấy đã dành những lời hoa mỹ cho cầu thủ từng giành MVP trong ca khúc 0 to 100 – nguyên gốc như sau “I been Steph Curry with the shot. Been cookin’ with the sauce, chef, curry with the pot, boy.”

Macklemore

Một nửa linh hồn của bộ đôi đình đám Macklemore & Ryan Lewis, rapper người Mỹ Macklemore là nghệ sỹ từng giành giải Grammy cũng như dành sự hâm mộ cho đội bóng bầu dục quê nhà – Seattle Seahawks.

Chủ nhân của ca khúc Thrift Shop là fan nhiệt thành của Seahawks và cũng đã biểu diễn trong lễ ăn mừng chức vô địch Super Bowl đầu tiên của đội bóng này hồi năm 2014. HLV trưởng Pete Carroll tiết lộ rằng cả Macklemore và Lewis đã qua lại với đội bóng trong hơn một năm qua.

Jennifer Lawrence

Nữ minh tinh Hollywood Jennifer Lawrence đã tạo ra cơn sốt với vai Katniss Everdeen trong bom tấn điện ảnh The Hunger Games, nhưng ngôi sao 27 tuổi cũng được nhìn thấy trên khán đài trong trận đấu của Đại học Louisville Cardinals.

JLaw luôn được nhìn thấy cùng với miếng pizza và những màn ăn mừng cùng đội bóng rổ quê nhà mỗi khi cô có dịp ghé thăm nơi này.

Zooey Deschanel

Bạn có thể nhớ đến cô ấy từ tựa phim sitcom gây chú ý New Girl, nhưng liệu bạn có biết rằng nữ diễn viên gai góc Zooey Deschanel là một CĐV nhiệt thành của bóng chày?

Rõ ràng, cô ấy không phải là một người chơi bóng chày quá hay (đội bóng của cô ấy được gọi là Burbank Puppies). Cổ động viên của San Francisco Giants đã không bỏ lỡ trận đấu nào trong hành trình World Series 2012 và thậm chí đã là người hát quốc ca trong Game 3 trong National League Championship Series!

Lady Gaga

Nếu có điều gì khiến bạn có thể buộc tội ca sĩ và diễn viên Lady Gaga thì đó chắc chắn là sự quá khích xuất phát từ tình yêu cô dành cho New York Yankees.

Bên cạnh việc đưa ngón tay thối về phía cổ động viên của đối thủ Mets, fan hâm mộ nhiệt thành này đã bị đồn rằng bị cấm bởi CLB Yankee sau khi lén vào gặp gỡ các cầu thủ trong bộ dạng chỉ có đồ lót và một chiếc áo đấu Yankee hở hang!

Có lẽ lời biện hộ của cô ấy cho chuyện này là cô ấy Sinh ra đã thế (Born This Way)…

Rihanna

Ca sĩ ngôi sao quốc tế Rihanna có thể là khía cạnh mới của nền văn hóa Mỹ, nhưng cô đã mang trong mình sự ủng hộ thể thao cho Los Angeles như một lẽ thường tình.

Ca sĩ gốc Barbados thường xuyên được nhìn thấy có mặt trên hàng ghế khán giả cổ vũ cho đội bóng yêu thích LA Lakers! Cô ấy là một cổ động viên bóng rổ cuồng nhiệt đến mức không thể giữ yên lặng trong suốt Game 1 của Chung kết mùa giải NBA giữa Cleveland Cavaliers và Golden State Warriors!

Kim and Khloe Kardashian

Cặp đôi chị em nổi tiếng thứ 2 trong danh sách của chúng tôi; cả Kim và Khloe Kardashian đều là fan bóng rổ. Nhiều đến mức cả hai chị em từng hẹn hò và kết hôn với những cầu thủ NBA!

Trong khi cô em Khloe hiện đang hẹn hò với ngôi sao Tristan Thompson của Cleveland Cavaliers, cô chị Kim trước đây đã từng kết hôn với Kris Humphries của New Jersey Nets. Tuy nhiên, hai ngôi sao truyền hình thực tế thường xuyên có mặt trên khán đài để ủng hộ những trận đấu yêu thích của họ.

Serena and Venus Williams

Bộ đôi chị em nổi tiếng nhất trong tennis (và cả thế giới); sự quan tâm trong thể thao của chị em nhà Williams không chỉ gói gọn trong sân quần vợt.

Thực tế, Serena và Venus là những CĐV lớn của đội bóng bầu dục Miami Dolphins. Họ trở thành đồng sở hữu đội bóng vào năm 2009 và trở thành những đồng sở hữu người Mỹ gốc Phi đầu tiên.