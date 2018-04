Sáu ứng cử viên thay thế Wenger ở Arsenal

Arsenal đang bắt đầu cuộc săn lùng HLV đầu tiên sau 22 năm kể từ khi thông báo Arsene Wenger sẽ từ chức vào cuối mùa giải này.

Giám đốc điều hành Ivan Gazidis đã tuyên bố rằng Pháo thủ sẽ có sự “táo bạo” trong việc bổ nhiệm người kế nhiệm cho Wenger và sẽ mất nhiều thời gian cần thiết để tìm được đúng người.

Nhưng liệu Arsenal có thể tìm ai sau hai thập kỷ đầy vinh quang của Wenger ở vị trí cầm quyền? Dưới đây là sáu ứng cử viên tiêu biểu:

Luis Enrique

Báo chí Anh đã chỉ ra rằng cựu HLV Enrique của Barcelona đang đứng đầu danh sách ứng cứ viên của Arsenal. Tin đồn hồi đầu mùa giải này cho rằng Enrique cũng đang được Chelsea cân nhắc, nếu Antonio Conte bị sa thải tại Stamford Bridge như dự đoán. Cũng là dễ hiểu nếu hai CLB thành London chạy đua để rước về cựu tuyển thủ Tây Ban Nha. Enrique đã lên ngôi tại La Liga hai lần và nâng cao danh hiệu ở Champions League trước khi rời Nou Camp mùa hè năm ngoái sau khi kết thúc hợp đồng.

Massimiliano Allegri

Nếu Arsenal đang tìm kiếm một HLV với kỉ lục thành tích, thì ít ai có được kỷ lục tốt hơn nhà cầm quân Juventus. Allegri đang trên đường giành danh hiệu thứ tư liên tiếp của mình với Juventus sau khi giành chiến thắng vòng trước ở Serie A trước AC Milan, trong khi ông cũng đã đưa CLB thành Turin tiến đến hai trận chung kết Champions League. Ông đã tiết lộ rằng ông muốn dẫn dắt các CLB bên ngoài nước Ý sau khi rời Juventus.

Carlo Ancelotti

Cựu HLV Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich đã chia sẻ rằng ông sẵn sàng kế vị Wenger nếu có cơ hội. Trong vòng vài giờ kể từ khi thông báo về sự ra đi của Wenger được đưa ra, Ancelotti nói: “Nếu họ có nhã ý, tôi sẽ rất vui lòng.” Ancelotti đang trống chỗ, sống ở London, có kinh nghiệm vô địch tại Premier League và sẽ không bị ám ảnh trước những thành công của một nhân vật quyền lực như Wenger.

Joachim Low

Low không có nhiều thành tích để tự hào ở cấp CLB để so sánh với Ancelotti, Enrique hay Allegri, nhưng ông đã xây dựng một triều đại thành công với tuyển Đức. Ông là HLV cấp quốc tế đáng chú ý nhất hiện tại sau khi dẫn dắt đội tuyển Đức đến với chức vô địch World Cup. Có lẽ Low sẽ có hứng thú với một thử thách mới sau kì World Cup diễn ra trong mùa hè này.

Brendan Rodgers

Rodgers đã gầy dựng lại danh tiếng của mình tại Scotland khi cựu HLV Liverpool đang trên đường giành cú ăn ba quốc nội trong mùa giải thứ hai liên tiếp tại Celtic. Dù thời gian của ông ở Anfield đã kết thúc trong cay đắng, ông cũng đã đến rất gần chức vô địch Premier League năm 2013-14. Ở tuổi 41, Rodgers vẫn còn đủ trẻ để tạo ra một triều đại giống như Wenger và rất hợp với phong cách thi đấu đẹp mắt của Arsenal.

Patrick Vieira

Thank you for everything pic.twitter.com/FT5rDt5Hzt

— Patrick Vieira (@OfficialVieira) April 20, 2018