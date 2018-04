City, Spurs thống trị đội hình PFA của năm

Manchester City và Tottenham đang thống trị Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh công bố vào thứ Tư.

City có nhiều cầu thủ nhất trong đội hình của năm với năm người và theo sau là Tottenham với ba cái tên.

Đoàn quân của Pep Guardiola đã càn quét Ngoại hạng Anh mùa này và tuần trước đã giành chức vô địch sớm năm vòng đấu.

Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Nicolas Otamendi, David Silva và Kyle Walker là năm cầu thủ đến từ City góp mặt trong danh sách này.

The PFA Premier League Team of the Year!

