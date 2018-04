Manchester City chính thức đăng quang Premier League

Manchester City đã đăng quang tại Ngoại hạng Anh vào hôm Chủ nhật sau khi đội bóng hàng xóm Manchester United thất thủ 0-1 trước West Brom ngay tại sân nhà Old Trafford.

Đoàn quân Pep Guardiola đã giành chức vô địch trước năm vòng đấu, nhưng theo một kịch bản khó tin khi đội bóng kình địch của họ bất ngờ trượt chân.

Quỷ Đỏ đã trì hoãn ngày vui của đối phương khi lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 ngay tại Etihad trong trận derby lần thứ 176 của thành Manchester.

Tuy nhiên, cũng chính thầy trò HLV Mourinho lại dâng ngôi vương cho đối thủ sau đó tám ngày khi Jay Rodriguez đánh đầu mang về bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng West Brom.

Thank you @mancity . Thanks to the fans for their unconditional support. And thanks to the squad and coaching staff, who've made this @premierleague title run a fantastic experience. #mancity #mcfc #wearecity pic.twitter.com/oXRRx6k2Uk

“Đó như là cảm giác lần đầu tiên và bạn không thể diễn tả nó.” Thủ quân City Vincent Kompany cho biết.

“Thật tuyệt vời, một thành quả khó khăn và tôi tự hào về đội và tất cả những người liên quan.”

“Tôi hạnh phúc khi chia sẻ chức vô địch này với những người hâm mộ của chúng tôi, những người luôn ở đó để ủng hộ chúng tôi.”

Guardiola đã chinh phục được giải Ngoại hạng Anh chỉ trong mùa giải thứ hai tại Etihad sau khi ông và các học trò chỉ để thua hai trong số 33 trận. Họ đã giữ kỷ lục bất bại cho tới 14 tháng Một, khi Liverpool đã kết thúc chuỗi trận khó tin đó tại Anfield.

Đây là danh hiệu thứ hai của chiến lược gia người Tây Ban Nha sau khi giành chức vô địch EFL Cup với chiến thắng 3-0 trước Arsenal trong trận chung kết vào tháng Hai.

We did it! An amazing journey to get here!! All the lads have done so well and it feels great to be a part of this really special group of players! Thank you for your support all season! #sharkteam🦈 @mancity pic.twitter.com/Bpezwwn4UE

— Kyle Walker (@kylewalker2) April 15, 2018