Salah, De Bruyne, Kane là ứng viên Cầu thủ xuất sắc nhất năm

Mohamed Salah của Liverpool, Kevin De Bruyne của Manchester City và Harry Kane của Tottenham Hotspur đã lọt vào danh sách sáu cầu thủ rút gọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Salah, trong mùa giải đầu tiên cùng Liverpool sau khi chuyển đến từ Roma vào tháng Sáu, đã ghi 29 bàn thắng tại Premier League và 38 bàn trên mọi đấu trường. Tiền đạo này đã bảy lần ghi từ hai bàn trở lên trong mùa giải này – bao gồm bốn bàn trong chiến thắng 5-0 trước Watford vào ngày 17 tháng Ba.

Tuần này, tiền đạo người Ai Cập đã trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League ba lần trong một mùa sau những chiến thắng vào tháng 11 và tháng 2.

De Bruyne, được cho là ứng viên cạnh tranh số một với Salah trong danh hiệu này, đã ghi 11 bàn cho City và kiến tạo 20 lần trên mọi đấu trường. Tiền vệ này là cầu thủ chơi ổn định nhất của City, đội bóng dẫn đầu giải đấu và có nâng cao chức vô địch trong trận đấu với Swansea City vào ngày 22 tháng Tư.

