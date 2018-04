Wolves chính thức giành quyền trở lại Premier League

Wolves đã chính thức thặng hạng lên Premier League sau khi Fulham bị cầm hòa ở những phút cuối trước Brentford, qua đó đảm bảo cho đoàn quân của Nuno Espirito Santo một vị trí trong top 2.

Đội bóng Tây Midlands đã chấm dứt sáu năm rời xa hạng đấu cao nhất mặc dù không ra sân vào thứ Bảy, khi họ đang chuẩn bị cho cuộc gặp Birmingham trong trận derby địa phương vào Chủ nhật.

Đội bóng dẫn đầu chỉ cần đội xếp thứ ba Fulham đánh rơi điểm số để chắc suất thăng hạng, và sau khi Aleksandar Mitrovic đưa đoàn quân của Slavisa Jokanovic đến gần với chiến thắng, thì pha lập công ở phút 94 của Neal Maupay cho Brentford đã mang đến màn ăn mừng tại Black Country.

Wolves đã dẫn đầu Championship kể từ 18 tháng 11, khi đó họ đang sở hữu chuỗi 14 trận bất bại, và họ chỉ để thua ba trận kể từ đó, giành 16 chiến thắng trong khoảng thời gian này.

Với việc chỉ còn lại bốn vòng đấu, họ đã có 92 điểm với 28 trận thắng, 8 hòa 6 thất bại. Cựu tiền đạo của Wolves và hiện là chuyên gia của Sky Sports Don Goodman cho biết: “Điều đó thật đặc biệt. Nó hoàn toàn xứng đáng.

“Họ là đội bóng xuất sắc nhất tại giải đấu và phong cách thi đấu mà họ đã thể hiện sẽ mang đến cho họ một nền tảng vững chắc vào mùa sau.”

Cựu HLV của Porto ông Santo đã lên nắm quyền sau khi đội bóng sa thải Paul Lambert mùa hè năm ngoái và đã thay đổi phong cách thi đấu của đội bóng, đồng thời cũng phá kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng bằng bản hợp đồng với ngôi sao Reuben Neves của Porto với giá 15.8 triệu bảng.

