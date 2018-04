Siêu Salah lần thứ tư giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của PFA

Mohamed Salah vừa được vinh danh vào hôm thứ Hai là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Ba của PFA sau khi ghi đến sáu bàn trong ba trận cho Liverpool.

Sáu bàn trong ba trận của anh ấy đến trước các đối thủ Newcastle United, Watford và Crystal Palace.

Salah đã có lần thứ tư giành được danh hiệu này ở mùa giải năm nay sau những lần chiến thắng vào tháng 11, 12 và Hai.

Congratulations, @22mosalah! 🇪🇬👑

Salah wins #PFAawards Player of the Month for fourth time: https://t.co/zXGB7LTWhX pic.twitter.com/TStAYPLauC

— Liverpool FC (@LFC) April 9, 2018