Pardew chia tay “con tàu đắm” West Brom

West Brom vừa xác nhận việc chia tay với HLV Alan Pardew sau chuỗi thành tích nghèo nàn khiến đội bóng đối mặt với nguy cơ rớt hạng.

Albion đang chìm sâu dưới đáy BXH Premier League và hiện kém 10 điểm so với nhóm an toàn khi mùa giải chỉ còn lại sáu vòng đấu.

Sự ra đi của Pardew đến sau thất bại 1-2 trước Burnley vào hôm thứ Bảy và ông trở thành vị chiến lược gia thứ hai rời sân the Hawthorns ở mùa giải này sau quyết định sa thải Tony Pulis hồi tháng 11.

West Bromwich Albion and Alan Pardew have agreed to mutually part company following discussions between both parties. #WBA https://t.co/5nB4TJWdes

Trong thời gian cầm quyền tại The Baggies, Pardew chỉ mang về 3 chiến thắng trong 21 trận trên mọi đấu trường.

Đội bóng ở phía Tây Midlands đã thông báo trên trang chủ rằng HLV đội một Darren More sẽ tạm thời lên nắm quyền cho đến khi có quyết định tiếp theo.

First-team coach Darren Moore has been placed in charge of first team affairs until further notice.#WBA pic.twitter.com/gd4SgHExxn

— West Bromwich Albion (@WBA) April 2, 2018