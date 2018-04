Guardiola muốn gia hạn hợp đồng với Sterling

Pep Guardiola khẳng định Manchester City cần phải trói buộc Raheem Sterling với một hợp đồng mới sau khi phong độ gần đây của anh đã thu hút những CLB khác.

Sterling đã ghi được 15 bàn thắng tại Premier League cho City mùa này và một lần nữa gây ấn tượng với đội tuyển Anh trong trận giao hữu với Italia tuần này.

Bản hợp đồng hiện tại của cầu thủ 23 tuổi này sẽ hết hạn vào năm 2020 và đã có nhiều ý kiến cho rằng City sẽ thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng vào cuối mùa giải.

