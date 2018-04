Louis van Gaal lại nổ ra tranh cãi mới với Man Utd

Louis van Gaal vừa đưa ra những lời chỉ trích mới về phía CLB Manchester United sau khi dành sự giận dữ của mình cho giám đốc điều hành Ed Woodward.

Van Gaal đã liên tục thẳng thắn lên tiếng về United kể từ khi bị sa thải vào mùa hè 2016 và đặt câu hỏi về quyết định của Mourinho hồi đầu mùa giải này.

HLV 66 tuổi thừa nhận rằng ông đã bình thường trở lại với Mourinho, nhưng ông không có cảm tình với Woodward sau cách xử sự trong việc sa thải ông ấy khỏi Old Trafford.

“Điều tôi nhận ra khá sai trái là khi CEO nói rằng chúng tôi hài lòng với bạn, không tin vào báo giới. Sau đó bạn giành FA Cup và vẫn bị sa thải,” ông trả tời tờ Bild.

One of Manchester United's biggest struggles under Moyes, Van Gaal & Mourinho has been a lack of true direction and structure off the pitch. It's not talked about enough that in terms of structure all three managers have had next to no support. Director of Football fixes that.

— Adam Joseph (@AdamJosephSport) March 29, 2018