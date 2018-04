Wenger: Tôi là nạn nhân của nạn phân biệt tuổi tác

HLV Arsene Wenger của Arsenal khẳng định rằng áp lực gia tăng mà ông đã trải qua trong vài năm qua là do định kiến đối với các HLV lớn tuổi hơn.

Một bộ phận lớn các CĐV Pháo thủ vẫn tiếp tục yêu cầu HLV 68 tuổi rời vị trí những kết quả được họ cho là kém chất lượng tại Premier League.

Tuy nhiên, Wenger đã khăng khăng cho rằng ông không được đánh giá công bằng mà thay vào đó là nạn nhân của sự phân biệt tuổi tác.

“Bạn tập trung vào chuyện làm những điều tốt cho CLB và bỏ qua những điều còn tại,” ông trả lời BeIN Sport.

“Nhìn chung, càn lớn tuổi thì bạn sẽ càng dễ trở thành nạn nhân của nạn phân biệt tuổi tác.

“Tôi có thể chấp nhận rằng liệu kết quả có đủ tốt… nhưng nhìn chung rằng có một điều bất diệt khi đối chiếu với việc bạn đã gắn bó cùng CLB này bao lâu, bạn bao nhiêu tuổi, tôi nhận ra thật khó để đạt được điều đó.”

