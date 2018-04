Swansea chính thức bổ nhiệm Carvalhal vào chiếc ghế nóng

Đội bóng đang chìm sâu vào khủng hoảng tại Premier League đã xác nhận việc bổ nhiệm cựu thuyền trưởng Sheffield Wednesday Carlos Carvalhal cho đến hết mùa giải.

HLV người Bồ Đào Nha ngồi vào chiếc ghế nóng tại Liberty Stadium không lâu sau khi thia tay đội bóng chơi ở Championship Sheffield Wednesday. Carvalhal chia tay the Owls theo thỏa thuận giữa hai bên vào dịp Giáng Sinh, sau bảy trận không biết đến mùi chiến thắng.

“It will be a difficult challenge. We know the position we are in at the moment, but we can do it."

?️ Carvalhal on the challenge ahead ➡️ https://t.co/J1VwsFVE9y pic.twitter.com/1WkNCZjnBQ

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) December 28, 2017