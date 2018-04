Man United đại thắng trong ngày Pogba, Ibra trở lại

Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic đã có màn trở lại ấn tượng trong chiến thắng thuyết phục 4-1 của Manchester United trước đội khách Newcastle trên sân Old Trafford vào rạng sáng nay.

Tổng hợp trận đấu

Đội chủ nhà Manchester United đã sớm bị dẫn 1 bàn từ cú sút của Gayle, tuy nhiên họ đã có màn đáp trả xuất sắc với các bàn thắng của Martial, Smalling, Pogba và Lukaku qua đó giành chiến thắng áp đảo trên sân nhà cho Quỷ Đỏ.

A post shared by Manchester United (@manchesterunited) on Nov 18, 2017 at 11:03am PST

Tường thuật diễn biến

Man United đã có khởi đầu khả quan khi Antonio Valencia có pha bứt tốc bên cánh phải trước khi thực hiện đường chuyền như đặt cho Lukaku. Tuy nhiên cú sút của tiền đạo này lại thừa về lực nhưng thiếu về độ chính xác.

Còn về phía Newcastle, rõ ràng được ông thầy Rafael Benitez triển khai lối chơi phòng ngự phản công, và lối chơi đó thể hiện hiệu quả ngay phút thứ 14. Hậu vệ cánh phải DeAndre Yedlin đã có đường chuyền sửa lưng hàng phòng ngự Quỷ Đỏ, và pha xử lí của anh làm Victor Lindelof trượt chân.

Sau đó Dwight Gayle đã đưa bóng vượt qua David de Gea, đập cột dọc bên phải trước khi bay vào lưới ở phút thứ 14.

Mặc dù lấn áp về tỉ lệ kiểm soát bóng, Quỷ Đỏ vẫn chật vật trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự tổ chức tốt trước vòng cấm của Newcastle. Và phải nhờ vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Pogba, người vừa trở lại sau chấn thương ở phút thứ 37 để khôi phục thế quân bình.

Sau khi nhận bóng phía bên phải khung thành, anh đã có pha đảo bóng vượt qua Issac Hayden, trước khi tung đường chuyền dọn cỗ về góc xa khung thành giúp Anthony Martial đánh đầu hạ gục thủ thành Rob Elliot.

Ngay trước giờ nghỉ, một quả phạt đền mười mươi của đội chủ nhà đã bị từ chối khi Lukaku bị ngã lúc đối mặt với vòng cấm trong vòng 5 mét 50, Ciaran Clark dường như đã kéo áo anh.

Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề khi đoàn quân của Mourinho tiếp tục tràn lên và họ sớm có được thành quả ngay trong những phút bù giờ của hiệp 1. Sau khi Asley Young có pha xử lí đặc trưng của mình bên cánh trái, cú tạt bóng xoáy của anh đến vị trí Chris Smalling ở góc xa, ncầu thủ này đã có cú đánh đầu uy lực đánh bại thủ thành Elliot.

A post shared by Manchester United (@manchesterunited) on Nov 18, 2017 at 10:39am PST

Sau giờ nghỉ, đội bóng áo đỏ tiếp tục lấn áp, và áp lực đó đã mang về thành quả ở phút thứ 54. Lần này người chuyền bóng Lukaku từ cánh phải, đường chuyền của anh tới vị trí của Marcus Rashford ở góc xa. Cầu thủ 20 tuổi đã thể hiện sự điềm tĩnh khi đánh đầu dọn cỗ cho Pogba, người có pha đệm bóng cận thành ghi bàn.

Đến lúc này, Bầy Chích chòe đã buông xuôi, và bàn thắng thứ tư đến như một lẽ tất yếu. Sau khi Lukaku có pha phối hợp một hai thông minh với Juan Mata vượt qua Clark. Bằng sự điềm tĩnh vốn có, anh thực hiện cú sút tung nóc lưới ở phút thứ 70.

Với thế trận lấn áo, Mourinho tung cầu thủ vừa trở lại Zlatan Ibrahimovic vào sân, anh cũng đã có vài tình huống đáng chú ý trong lần trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

After six months and 29 days, Old Trafford rises for @Ibra_official once again ? #MUFC pic.twitter.com/2IHCc0L8Au

— Manchester United (@ManUtd) November 18, 2017