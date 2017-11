Lampard: Đừng đổ lỗi cho Mourinho nếu Man United thất bại

Cựu tiền vệ Chelsea Frank Lampard dự đoán khả năng cạnh tranh chức vô địch của Manchester United sẽ đổ vỡ vào cuối mùa bóng, nhưng cho rằng lỗi không thuộc về HLV Jose Mourinho.

United hiện tại vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng đã bị người hàng xóm Manchester City dẫn trước đến 8 điểm, trong khi bằng điểm với Tottenham và chỉ hơn Chelsea một điểm.

First he was named Player of the Month and now @AnthonyMartial’s winner against Tottenham has been voted our Goal of the Month for October. pic.twitter.com/mxKe8aR8cv

— Manchester United (@ManUtd) November 8, 2017